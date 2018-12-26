Житель Ярославской области выиграл 200 тысяч в «Русского лото»: где он купил билет

Национальный почтовый оператор — один из крупнейших агентов по продаже лотерейных билетов
Житель посёлка Некрасовский купил в одном из отделений «Почты России» билет лотереи «Русское лото» и выиграл 200 тысяч рублей. За последнее время это уже пятый крупный выигрыш в Ярославской области.
— Мелкие и средние выигрыши случаются практически каждый день, — уверяют работники «Почты России». — Перед Новым годом житель Рыбинска за 100 рублей купил билет лотереи «Золотая подкова» и выиграл полмиллиона рублей. В январе клиент «Почты России» выиграл 2 миллиона рублей. В конце июня ярославец поучаствовал в государственной лотерее «Русское лото» и выиграл миллион рублей. А в августе житель Фрунзенского района Ярославля купил билет лотереи «Русское лото» и выиграл 100 тысяч рублей.
С июля 2014 года все лотереи, проводимые в России, являются государственными. Целевые отчисления от продажи лотерейных билетов направляются на развитие российского спорта.
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