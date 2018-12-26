«Из последних сил пытаемся вырастить детей»: многодетные семьи пожаловались Путину на мэра Ярославля

В Ярославле мамы и папы из многодетных семей собирают подписи под обращением к президенту России Владимиру Путину. Они недовольны решением городских властей об отмене льгот и введении понятия малоимущности.



— В нашей стране по вашему указу проходит «Десятилетие детства», — говорится в обращении на имя президента. — Власти обещают всемерную поддержку семьям с детьми. При этом в Ярославле сложилась прямо противоположная обстановка. Полностью отменяют пособие «социально благополучным» многодетным семьям, в которых одновременно родились трое детей. Это серьезно ударит по доходам семьи, которой требуется поддержка в этот сложный период, когда мама не работает, а детям всё требуется в тройном размере: кроватки, одежда, питание, памперсы, достаточно дорогая коляска. Исходя из реальных затрат, люди из последних сил пытаются вырастить детей, несмотря на сложные условия.



Обращение к Путину составили активисты общественной организации «Многодетные семьи Ярославской области».



— Считаем, что привязка многодетных к малоимущности и адресности искажает политику государства, направленную на поддержание многодетных семей, — говорят они. — Закон о малоимущности установлен для всех граждан, которые сами не в состоянии справиться с жизненной ситуацией, в которой они находятся. Многодетные семьи находятся в группе риска в связи с количеством детей и расходов, связанных с их воспитанием. Существует еще ряд проблем, в связи с которыми предоставление льгот многодетным с привязкой к малоимущности вырастет в несколько раз. Как правило, в многодетной семье работает отец, мать не берут на работу из-за бесконечных больничных, и доход подтвердить без трудоустройства матери не представляется возможным. В худшей ситуации окажутся женщины, воспитывающие детей самостоятельно, получающие алименты. Многим придется отказаться вообще от сада в связи с тем, что за него нечем платить.



Сейчас мамы и папы из многодетных семей распечатывают десятки копий этого обращения и собирают подписи.

