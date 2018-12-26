«Из последних сил пытаемся вырастить детей»: многодетные семьи пожаловались Путину на мэра Ярославля

Многодетные семьи собирают подписи под обращением к президенту
В Ярославле мамы и папы из многодетных семей собирают подписи под обращением к президенту России Владимиру Путину. Они недовольны решением городских властей об отмене льгот и введении понятия малоимущности.
— В нашей стране по вашему указу проходит «Десятилетие детства», — говорится в обращении на имя президента. — Власти обещают всемерную поддержку семьям с детьми. При этом в Ярославле сложилась прямо противоположная обстановка. Полностью отменяют пособие «социально благополучным» многодетным семьям, в которых одновременно родились трое детей. Это серьезно ударит по доходам семьи, которой требуется поддержка в этот сложный период, когда мама не работает, а детям всё требуется в тройном размере: кроватки, одежда, питание, памперсы, достаточно дорогая коляска. Исходя из реальных затрат, люди из последних сил пытаются вырастить детей, несмотря на сложные условия.
Обращение к Путину составили активисты общественной организации «Многодетные семьи Ярославской области».
— Считаем, что привязка многодетных к малоимущности и адресности искажает политику государства, направленную на поддержание многодетных семей, — говорят они. — Закон о малоимущности установлен для всех граждан, которые сами не в состоянии справиться с жизненной ситуацией, в которой они находятся. Многодетные семьи находятся в группе риска в связи с количеством детей и расходов, связанных с их воспитанием. Существует еще ряд проблем, в связи с которыми предоставление льгот многодетным с привязкой к малоимущности вырастет в несколько раз. Как правило, в многодетной семье работает отец, мать не берут на работу из-за бесконечных больничных, и доход подтвердить без трудоустройства матери не представляется возможным. В худшей ситуации окажутся женщины, воспитывающие детей самостоятельно, получающие алименты. Многим придется отказаться вообще от сада в связи с тем, что за него нечем платить.
Сейчас мамы и папы из многодетных семей распечатывают десятки копий этого обращения и собирают подписи.
— Сколько человек уже подписались под обращением, пока неизвестно: их собирают по районам, пока не подсчитывали общее число, — говорят общественники. — Мы надеемся, что когда бумага дойдёт до президента, то будет принят закон на федеральном уровне, который не позволит местным властям ущемлять права многодетных семей.
Накануне депутаты муниципалитета поддержали идею мэра Ярославля отменить целый ряд социальных льгот в Ярославле и сэкономить на этом 50 миллионов рублей в городском бюджете. Отмена льгот коснулась многодетных семей, матерей-одиночек, детей, инвалидов, пенсионеров. Ранее отменили ряд других льгот и на региональном уровне.
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