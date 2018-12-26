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Город

В Ярославской области костромич убил беременную лосиху

У мужчины не было разрешения охотиться в Некрасовских лесах

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Полиция быстро нашла подозреваемого

Фото: Александра Савельева

В Некрасовском районе местный егерь нашёл тушу беременной лосихи. Мертвое животное лежало в лесу рядом с деревней Ченцово. О незаконной охоте мужчина немедленно сообщил правоохранительным органам. В скором времени полицейские поймали подозреваемого охотника. 39-летний костромич признался, что ранил лосиху, но затем не смог её найти.

— У подозреваемого изъято зарегистрированное охотничье ружье и патроны. В настоящее время он сотрудничает со следствием и готов полностью возместить ущерб охотничьему хозяйству. Сумма ущерба составила 400 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Похожий случай был в марте, но тогда мужчина успел разделать на мясо лосиху-мать.

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ТЕКСТ

Анастасия Тихомирова

ТЕГИ

незаконная охота

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