«Я покажу всем этих нелюдей»: ярославский депутат приютил собаку, которую выкинули на дорогу

Собака лежала на подстилке
Собаку, которая лежала на снегу в канаве, заметили случайно. Она одиноко лежала и провожала взглядом проезжающие машины.
В этот момент по трассе ехали молодые люди. Между селом Кормилицыно и Селифонтово увидели собаку. И не смогли проехать мимо. Несчастное животное лежало на подстилке, на ней был ошейник и поводок. Ребята сразу поняли: собаку выкинули хозяева. Видимо, она преданно ждала, когда её заберут домой.
— Мои друзья отвезли её в Белкино. Оттуда мы с женой её забрали, — рассказал депутат муниципалитета Дмитрий Соколов. — Пёс уже в безопасности. Но! У собаки есть клеймо. И я найду тех, кто так поступил с ней. И я выставлю напоказ этих нелюдей.
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