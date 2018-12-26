«Я покажу всем этих нелюдей»: ярославский депутат приютил собаку, которую выкинули на дорогу

Собаку, которая лежала на снегу в канаве, заметили случайно. Она одиноко лежала и провожала взглядом проезжающие машины.



В этот момент по трассе ехали молодые люди. Между селом Кормилицыно и Селифонтово увидели собаку. И не смогли проехать мимо. Несчастное животное лежало на подстилке, на ней был ошейник и поводок. Ребята сразу поняли: собаку выкинули хозяева. Видимо, она преданно ждала, когда её заберут домой.