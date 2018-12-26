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«Я покажу всем этих нелюдей»: ярославский депутат приютил собаку, которую выкинули на дорогу

Дмитрий Соколов собирается наказать тех, кто так поступил с несчастным псом

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Собака лежала на подстилке

Фото: Дмитрий Соколов

Собаку, которая лежала на снегу в канаве, заметили случайно. Она одиноко лежала и провожала взглядом проезжающие машины.

В этот момент по трассе ехали молодые люди. Между селом Кормилицыно и Селифонтово увидели собаку. И не смогли проехать мимо. Несчастное животное лежало на подстилке, на ней был ошейник и поводок. Ребята сразу поняли: собаку выкинули хозяева. Видимо, она преданно ждала, когда её заберут домой.

Видно, что собака преданно служила предыдущим хозяевам

Фото: Дмитрий Соколов

Собака не держит зла на людей

Фото: Дмитрий Соколов

— Мои друзья отвезли её в Белкино. Оттуда мы с женой её забрали, — рассказал депутат муниципалитета Дмитрий Соколов. — Пёс уже в безопасности. Но! У собаки есть клеймо. И я найду тех, кто так поступил с ней. И я выставлю напоказ этих нелюдей.

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КОММЕНТАРИИ (6) Обсудить
Марина
26 дек 2018 в 08:27
+0 −0
Дмитрий, очень хочется посмотреть в глаза этих нелюдей. Ждем, когда Вы исполните свое обещание и выставите их напоказ. Может этим не ограничиваться? Ведь существует ответственность за жестокое обращение с животными?
Гость
26 дек 2018 в 08:25
+0 −0
Молодец! За последнее время самая хорошая новость. Побольше бы таких людей.
И как пример для других! Берегите своих животных, любите их.
Алексей
26 дек 2018 в 08:09
+0 −0
МОЛОДЕЦ!!!
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