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«Не слушают людей, тратят деньги на ненужных гостей»: ярославский депутат готов спеть вместо Burito

Дмитрий Петровский назвал властей глухими из-за слишком больших трат на новогодний концерт

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Депутат уже зачитал однажды рэп прямо на заседании муниципалитета

Фото: Михаил Контуев

На каждую звезду в Ярославле есть своя песня! Теперь, когда стало известно, что вместо рэпера Мота в новогоднюю ночь на Советской площади споёт группа Burito за ещё большие деньги, народ негодует. За 45 минут на сцене российские звёзды не первой величины получат больше трёх миллионов рублей из областного бюджета. Главный среди недовольных — депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский. 

Несмотря на то, что новые артисты поют, а не читают рэп, и свою музыку вообще называют экспериментальной, у ярославского депутата есть ответ и для них. Он поделился своими сочинениями с редакцией 76.ru. 

Если у чинуши вместо души жаба, которая его душит — это зараза. 

Нам такие чинуши нужны, как ослику глухому длинные уши, 

Которые не слушают людей, а тратят деньги на ненужных гостей. 

Ярославщина вам не Москва, у нас своих талантов тьма. 

Сокращают льготы, а вслед зовут с гламурным ценником людей. Не надо нам таких гостей. 

— Люди просят минимизации простых трат, чиновники в ответ тратят еще больше, — возмутился депутат.

Таким было первое выступление депутата

Дмитрий Петровский славится своей эпатажностью. Недавно он хайпанул на Лермонтове, когда прощался с «Единой Россией» после скандала с пенсионным фондом. Ранее он прославился на всю Россию, когда растоптал iPad, протестуя против американских санкций.

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КОММЕНТАРИИ (3) Обсудить
Гость
25 дек 2018 в 22:40
+0 −0
Молодец!!! Хоть кто то правду сказал..
Гуффи с командой
25 дек 2018 в 21:00
+0 −0
Спорить не о чем ,я бы вообще 3 млн потратил на операцию или квоту ребенку,но люди мыслят иррационально-одним святые мощи за любые деньги,другим рэпера из подворотни за большой кэш,а третьему рисунок васи пупкина 16 века. Хотели хлеба и зрелищ-получите.
Житель Ярославля
25 дек 2018 в 20:31
+0 −0
Спасибо Вам, Дмитрий Александрович, от всех здравомыслящих и непродажных ярославцев!
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