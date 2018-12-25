«Не слушают людей, тратят деньги на ненужных гостей»: ярославский депутат готов спеть вместо Burito

На каждую звезду в Ярославле есть своя песня! Теперь, когда стало известно, что вместо рэпера Мота в новогоднюю ночь на Советской площади споёт группа Burito за ещё большие деньги, народ негодует. За 45 минут на сцене российские звёзды не первой величины получат больше трёх миллионов рублей из областного бюджета. Главный среди недовольных — депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский.

Несмотря на то, что новые артисты поют, а не читают рэп, и свою музыку вообще называют экспериментальной, у ярославского депутата есть ответ и для них. Он поделился своими сочинениями с редакцией 76.ru.