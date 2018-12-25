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Центр Ярославля обесточили: эвакуировали торговый центр «Аура»

Что сказали в единой диспетчерской службе

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По громкой связи ярославцам сообщили о коде эвакуации «1000»

Фото: Марина Харченко

Пару минут назад в Ярославле эвакуировали всех посетителей торгового цента «Аура». Причиной эвакуации стало глобальное отключение электричества. Без света остались не только жилые дома и магазины Кировского района, но и Ленинского. Сообщение о неисправности поступило в единую диспетчерскую службу города час назад.

— Примерно в 13:55 к нам поступил факт отключения света. Сейчас ведутся восстановительные работы, ответили в единой диспетчерской службе Ярославля.

 В «МРСК Центр» рассказали, что электричество выключили из-за аварии на подстанции.

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КОММЕНТАРИИ (2) Обсудить
Инженер1
25 дек 2018 в 18:11
+0 −0
И где мне теперь шопиться? Мне нужен новый костюм, сорочка и пара туфель на корпоратив!!!
Гость
25 дек 2018 в 15:09
+0 −0
То есть обесточили весь Кировский район, а эвакуировали только ауру
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