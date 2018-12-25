Центр Ярославля обесточили: эвакуировали торговый центр «Аура»

Пару минут назад в Ярославле эвакуировали всех посетителей торгового цента «Аура». Причиной эвакуации стало глобальное отключение электричества. Без света остались не только жилые дома и магазины Кировского района, но и Ленинского. Сообщение о неисправности поступило в единую диспетчерскую службу города час назад.



— Примерно в 13:55 к нам поступил факт отключения света. Сейчас ведутся восстановительные работы, ответили в единой диспетчерской службе Ярославля.



В «МРСК Центр» рассказали, что электричество выключили из-за аварии на подстанции.