Как будут работать продуктовые магазины и ТЦ Ярославля в Новый год: расписание

Традиционно 31 декабря многие магазины закроются пораньше и откроются только в первых числах января. Мы обзвонили самые популярные торговые центры и супермаркеты Ярославля, чтобы узнать график их работы.



Так, торговый центр «Аура» 31 декабря закроется в восемь часов вечера, а откроется 1 января с двух часов дня.



Торговый центр «Альтаир» в Брагино 31 декабря работает на час дольше — до 21:00. Откроется магазин 1 января в 13:00.



Торговый центр «Рио» на Тутаевском шоссе в последний день декабря закрывается в 18:00. А 1 января вообще не работает. Он откроется 2 января и будет работать с 12:00 до 18:00. Также до 18:00 торговый центр будет работать и 6 января. В Рождество магазин закрыт.

