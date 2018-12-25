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Как будут работать продуктовые магазины и ТЦ Ярославля в Новый год: расписание

Когда закроются и откроются популярные супермаркеты города

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Фото: Александра Савельева

Традиционно 31 декабря многие магазины закроются пораньше и откроются только в первых числах января. Мы обзвонили самые популярные торговые центры и супермаркеты Ярославля, чтобы узнать график их работы.

Так, торговый центр «Аура» 31 декабря закроется в восемь часов вечера, а откроется 1 января с двух часов дня.

Торговый центр «Альтаир» в Брагино 31 декабря работает на час дольше — до 21:00. Откроется магазин 1 января в 13:00.

Торговый центр «Рио» на Тутаевском шоссе в последний день декабря закрывается в 18:00. А 1 января вообще не работает. Он откроется 2 января и будет работать с 12:00 до 18:00. Также до 18:00 торговый центр будет работать и 6 января. В Рождество магазин закрыт.

Торговый центр «Шоколад» 31 числа закроется в 18:00. Кинотеатр открыт до 20:00, а «Лента» до 22:00. 1 января магазины не работают, но продуктовый и кинотеатр будут открыты. Кстати, остальные филиалы «Ленты» в Ярославле 1 января открываются в 10:00 и работают в обычном режиме.

Гипермаркет «Глобус» работает круглосуточно, но 31 декабря он закроется в 20:00. Откроется магазин лишь 2 января с 8:00.

«Ярославский Вернисаж» до 30 декабря работает в обычном режиме. 31 декабря он закроется в 20:00. Вместе с ним, но на час раньше закрывается и гипермаркет «Ашан». Торговый центр откроется лишь 2 января с 10:00.

Гипермаркеты «Магнит» с этого дня переходят на новое расписание. Магазин на улице Елены Колесовой работает с 7:30 до 23:30, а 31 декабря закроется в 20:00 и откроется только 1 января в 12:00. По такому же режиму работают и гипермаркеты на Ленинградском проспекте, проспекте Машиностроителей и проспекте Авиаторов. Что касается «Магнитов у дома», то большинство из них 31 числа работает до 22:00. Откроются магазины 1 января в 13:00.

Магазины «Дикси» 31 декабря работают до девяти вечера. На следующий день супермаркеты откроются лишь в 11:00 и закроются также в 21:00. Также и супермаркеты «Пятёрочка» работают до 21:00, но 1 января откроются позже — в 13:00.

Супермаркеты «Лотос» в последний день декабря работают до 22:00. 1 января они откроются в час дня.

«Перекрёсток» напоминает своим покупателям, что 31 декабря работает до 22:00, а 1 января открывается, как и многие магазины, в 13:00.

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Анастасия Тихомирова

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