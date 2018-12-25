Рэпер Мот отказался, теперь заплатим дороже: потратят ещё больше денег на концерт звёзд в Ярославле

Солист группы Игорь Бурнышев
Приглашёнными звёздами на главной ёлке Ярославля стала группа Burito, которая заменит на сцене рэпера Мота. Напомним, последний отказался от концерта, за который ему бы заплатили три миллиона рублей. Теперь солировать на Советской площади будет Игорь Бурнышев с радио-хитами «Взлетай», «Штрихи», «По волнам». А заплатят за это из областного бюджета ещё больше — 3,294 миллиона рублей. Такая сумма указана в контракте на сайте госзакупок.
Договор заключает концертно-зрелищный центр «Миллениум» с ИП Меладзе Лианой Шотаевной.
— Продолжительность концертной программы — 45 минут. Начало 1 января в 00:30, — указано в договоре.
По общедоступному райдеру, который можно найти в интернете, группа обычно берёт от 1,2 миллиона рублей за концерт в городах России.
Напомним, в Ярославле разгорелся настоящий скандал из-за заказанной властями звезды Мота за три миллиона рублей. Против таких бюджетных трат выступил депутат муниципалитета Дмитрий Петровский, который даже сочинил собственный рэп, вызвав артиста на баттл. В Black Star позже для 76.ru пояснили, что рэпер Мот отказался от выступления в Ярославле вовсе не из-за скандала с депутатом.
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