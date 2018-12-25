Рэпер Мот отказался, теперь заплатим дороже: потратят ещё больше денег на концерт звёзд в Ярославле

Приглашёнными звёздами на главной ёлке Ярославля стала группа Burito, которая заменит на сцене рэпера Мота. Напомним, последний отказался от концерта , за который ему бы заплатили три миллиона рублей. Теперь солировать на Советской площади будет Игорь Бурнышев с радио-хитами «Взлетай», «Штрихи», «По волнам». А заплатят за это из областного бюджета ещё больше — 3,294 миллиона рублей. Такая сумма указана в контракте на сайте госзакупок.

— Продолжительность концертной программы — 45 минут. Начало 1 января в 00:30, — указано в договоре.

По общедоступному райдеру, который можно найти в интернете, группа обычно берёт от 1,2 миллиона рублей за концерт в городах России.

Напомним, в Ярославле разгорелся настоящий скандал из-за заказанной властями звезды Мота за три миллиона рублей. Против таких бюджетных трат выступил депутат муниципалитета Дмитрий Петровский, который даже сочинил собственный рэп, вызвав артиста на баттл. В Black Star позже для 76.ru пояснили, что рэпер Мот отказался от выступления в Ярославле вовсе не из-за скандала с депутатом.