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Рэпер Мот отказался, теперь заплатим дороже: потратят ещё больше денег на концерт звёзд в Ярославле

Нас ждёт выступление группы Burito на Советской площади

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Солист группы Игорь Бурнышев 

Фото: Группа Burito / Vk.com 

Приглашёнными звёздами на главной ёлке Ярославля стала группа Burito, которая заменит на сцене рэпера Мота. Напомним, последний отказался от концерта, за который ему бы заплатили три миллиона рублей. Теперь солировать на Советской площади будет Игорь Бурнышев с радио-хитами «Взлетай», «Штрихи», «По волнам». А заплатят за это из областного бюджета ещё больше — 3,294 миллиона рублей. Такая сумма указана в контракте на сайте госзакупок. 

Договор заключает концертно-зрелищный центр «Миллениум» с ИП Меладзе Лианой Шотаевной. 

— Продолжительность концертной программы — 45 минут. Начало 1 января в 00:30, — указано в договоре. 

По общедоступному райдеру, который можно найти в интернете, группа обычно берёт от 1,2 миллиона рублей за концерт в городах России. 

Напомним, в Ярославле разгорелся настоящий скандал из-за заказанной властями звезды Мота за три миллиона рублей. Против таких бюджетных трат выступил депутат муниципалитета Дмитрий Петровский, который даже сочинил собственный рэп, вызвав артиста на баттл. В Black Star позже для 76.ru пояснили, что рэпер Мот отказался от выступления в Ярославле вовсе не из-за скандала с депутатом.

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КОММЕНТАРИИ (3) Обсудить
Никола
25 дек 2018 в 16:00
+0 −0
Надоели эти транжиры. Чем больше заплатим тем больше 50/50
Гость
25 дек 2018 в 15:43
+0 −0
ну неужели нельзя просто не звать этих недомузыкантов?! дефицитный бюджет, всё такое, не?
гость
25 дек 2018 в 14:42
+0 −0
Ешь ананасы и рябчиков жуй!!! Скромное обаяние буржуазии
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