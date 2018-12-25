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По Ярославлю прокатился первый рейс «волшебного» троллейбуса: как это было

Что происходит на борту транспорта, билеты на который раскупили за час

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«Волшебный» троллейбус 

Фото: Мэрия Ярославля 

«Волшебный» троллейбус с детскими представлениями на борту вызвал в Ярославле большой ажиотаж. Билеты на него раскупили меньше чем за час. А онлайн и вовсе за 10 минут. Накануне сверкающий транспорт вышел в первый рейс, на котором прокатили ребят из детского дома «Чайка». Всего троллейбус совершит 104 рейса, из которых 40 для детей из нуждающихся семей, инвалидов, воспитанников детских домов. В продажу билеты выпускали только на 64 рейса. 

В этом году для детей придумали новый сценарий, пока троллейбус едет от вокзала «Ярославль-Главный» до площади Фёдора Волкова и обратно. Во время путешествия юным пассажирам предстоит найти Деда Мороза, который пропадает, а помогают им в этом лисичка, Баба-Яга и Кот Учёный. 

Дед Мороз пропадает на всю поездку, и детям его предстоит найти 

— Программа никогда не повторяется, мы долго продумываем сценарий, проводим репетиции в троллейбусе, для того чтобы дети остались довольны, — сказала начальник управления культуры мэрии Ярославля Ольга Каюрова.

Весь путь сопровождался песнями, танцами, конкурсами и фокусами. В конце путешествия, когда дети найдут Деда Мороза, он вручает им сладкие подарки. Всё это входит в стоимость билета за 200 рублей. 

Сейчас билетов в продаже нет, но на сайте «Яршоу» рассказали, что можно отслеживать этот момент, так как кто-то может отказаться от поездки и сдать свой билет. 

Все места в троллейбусе пронумерованы

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

волшебный троллейбусНовый 2019 год

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