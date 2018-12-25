По Ярославлю прокатился первый рейс «волшебного» троллейбуса: как это было

«Волшебный» троллейбус с детскими представлениями на борту вызвал в Ярославле большой ажиотаж. Билеты на него раскупили меньше чем за час. А онлайн и вовсе за 10 минут. Накануне сверкающий транспорт вышел в первый рейс, на котором прокатили ребят из детского дома «Чайка». Всего троллейбус совершит 104 рейса, из которых 40 для детей из нуждающихся семей, инвалидов, воспитанников детских домов. В продажу билеты выпускали только на 64 рейса.

В этом году для детей придумали новый сценарий, пока троллейбус едет от вокзала «Ярославль-Главный» до площади Фёдора Волкова и обратно. Во время путешествия юным пассажирам предстоит найти Деда Мороза, который пропадает, а помогают им в этом лисичка, Баба-Яга и Кот Учёный.