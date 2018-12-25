«Кто еле выживает, а кто зажрался»: Ярославль попал в рейтинг Варламова «Где в России жить хорошо»

Варламов рассказал, как оценивал города
Известный блогер Илья Варламов опубликовал свой ежегодный рейтинг «Где в России жить хорошо» за 2018 год.
— Сегодня мы с вами посмотрим, у каких городов России самые сочные бюджеты по отношению к числу жителей, — объяснил задумку автор.
Варламов так же указал, в каких городах проходил чемпионат мира, и как это отразилось на бюджетах, — кому помог большой футбольный праздник, а кому нет.
Ярославль в этом рейтинге обосновался на 16-м месте (и с прошлого года не изменил свою позицию). Здесь, посчитал блогер, из бюджета на одного жителя города приходится 32,5 тысячи рублей.
Весь рейтинг можно посмотреть здесь.
Недавно Варламов и сам приезжал в Ярославль — устраивал большую прогулку с мэром. Задавал тогда Владимиру Слепцову неудобные вопросы. А после разнёс руководство города в пух и прах.
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