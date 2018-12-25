25 декабря вторник
СЕЙЧАС -10°С

Сейчас в Ярославле

-10°

пасмурно Ощущается как -15

3 м/с , западный
760мм
84%
Подробнее
usd 68.41
eur 77.89

Темы

СЕЙЧАС -10°С
usd 68.41
eur 77.89
Город

«Кто еле выживает, а кто зажрался»: Ярославль попал в рейтинг Варламова «Где в России жить хорошо»

Известный блогер привёл финансовые данные города

Поделиться

1 724
0 Обсудить

Все новости

Все новости

Варламов рассказал, как оценивал города 

Фото: коллаж Дарьи Селенской

Известный блогер Илья Варламов опубликовал свой ежегодный рейтинг «Где в России жить хорошо» за 2018 год. 

— Сегодня мы с вами посмотрим, у каких городов России самые сочные бюджеты по отношению к числу жителей, — объяснил задумку автор.

Варламов так же указал, в каких городах проходил чемпионат мира, и как это отразилось на бюджетах, — кому помог большой футбольный праздник, а кому нет.

Ярославль в этом рейтинге обосновался на 16-м месте (и с прошлого года не изменил свою позицию). Здесь, посчитал блогер, из бюджета на одного жителя города приходится 32,5 тысячи рублей.

Весь рейтинг можно посмотреть здесь.

Недавно Варламов и сам приезжал в Ярославль — устраивал большую прогулку с мэром. Задавал тогда Владимиру Слепцову неудобные вопросы. А после разнёс руководство города в пух и прах.

По теме

ТЕКСТ

Ольга Прохорова

ТЕГИ

Илья Варламов

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке
КОММЕНТАРИИ (0) Обсудить
Комментировать

Последние новости

    СВЯЗЬ С РЕДАКЦИЕЙ

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Круглосуточный телефон службы новостей 8 (4852) 59-99-90