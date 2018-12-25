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Как будут ездить автобусы и троллейбусы в новогоднюю ночь в Ярославле

Ночное расписание общественного транспорта

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Ярославцы съедутся в центр города на общественном транспорте

Фото: Александра Савельева

В новогоднюю ночь в городе в некоторых местах Ярославля нельзя будет ездить и парковаться на личном автомобиле. Поэтому ярославцам предлагают добираться до центра на общественном транспорте.

— В новогоднюю ночь — с 31 декабря 2018-го на 1 января 2019-го — работа городского пассажирского транспорта будет организована по автобусным и троллейбусным маршрутам с предоставлением всех действующих льгот, —рассказали в пресс-службе мэрии Ярославля.

Публикуем полное расписание автобусов и троллейбусов.

Автобусы:

Автобус № 4

  • от Богоявленской площади: 23:30; 0:30; 1:00; 1:28; 1:58; 2:26; 2:56; 3:24; 3:54; 4:24;
  • от посёлка Куйбышева: 23:30; 0:00; 1:00; 1:30; 1:58; 2:28; 2:56; 3:26; 3:54.

Автобус № 6Т

  • от Торгового переулка: 1:52; 3:16; 4:39;
  • от «НЗКИ»: 0:43; 2:37; 4:01.

Автобус № 12

  • от Нижнего Посёлка: 22:47; 0:48; 1:52; 3:09;
  • от Торгового переулка: 0:15; 1:19; 2:57; 3:40.

Автобус № 13

  • от Богоявленской площади: 0:00; 1:00; 1:30; 1:58; 2:28; 2:56; 3:26; 3:54; 4:24;
  • от остановки «5 МКР»: 23:32; 0:02; 0:30; 1:30; 2:00; 2:28; 2:58; 3:26; 3:56.

Автобус № 18

  • от Торгового переулка: 0:25; 2:07; 4:20;
  • от остановки «15 МКР»: 1:16; 3:28.

Автобус № 19К

  • от остановки «Улица Гудованцева: 23:02; 23:30; 0:57; 1:25; 1:52; 2:20; 2:47; 3:15; 3:42;
  • от Красной площади: 0:30; 0:58; 1:25; 1:53; 2:20; 2:48; 3:15; 3:43; 4:20.

Сегодня сразу в нескольких местах Ярославля перекроют движение. Смотрите, куда лучше не соваться на автомобиле.

Автобус № 21

  • от Красной площади: 0:30; 2:12; 3:54;
  • от остановки «Очапки»: 22:58; 1:15; 2:57.

Автобус № 32Т

  • Торговый переулок: 23:27; 0:21; 0:47; 1:13; 1:39; 2:05; 2:31; 2:57; 3:22; 3:49; 4:14;
  • Улица Сахарова: 23:01; 23:27; 23:53; 0:47; 1:13; 1:39; 2:05; 2:31; 2:57; 3:23; 3:48.

Автобус № 33

  • «ПАТП № 1»: 0:15; 0:49; 1:23; 2:27; 3:01; 3:35; 4:09;
  • «Областная больница»: 1:06; 1:40; 2:14; 3:18; 3:52; 4:26; 5:00.

Автобус № 41Б

  • Богоявленская площадь: 22:33; 23:06; 23:40; 0:13; 1:17; 2:01; 2:34; 3:08; 3:41; 4:15;
  • Улица Индустриальная: 21:57; 22:21; 23.08; 23:41; 0:45; 1:18; 1:52; 2:36; 3:09; 3:43.

Автобус № 44К

  • Торговый переулок: 23:00; 23:25; 0:30; 0:56; 1:21; 1:47; 2:12; 2:38; 3:03; 3:29; 3:54; 4:20;
  • Улица Чкалова: 22:59; 23:25; 0:30; 0:55; 1:21; 1:46; 2:12; 2:37; 3:03; 3:28; 3:54.

Автобус: № 78

  • Торговый переулок: 22:42; 0:40; 1:28; 2:32; 3:20; 4:18;
  • Остановка «15 МКР»: 22:45; 0:37; 1:33; 2:21; 3:25.

Троллейбусы:

Троллейбус № 1

  • От Ярославля Главного: 0:32; 0:49; 1:05; 1:21; 1:38; 1:54; 2:10; 2:27; 2:43; 2:59; 3:16; 3:32; 3:48;
  • От ЯШЗ: 0:24; 0:40; 0:56; 1:13; 1:29; 1:45; 2:02; 2:18; 2:34; 2:51; 3:07; 3:23; 3:40; 3:56; 4:12.

Троллейбус № 5

  • Улица Рыкачёва: 1:28; 1:53; 2:18; 2:42; 3:07; 3:32;
  • Ярославль Главный: 0:51; 1:16; 1:41; 2:05; 2:30; 2:55; 3:19; 3:44; 4:09.

Троллейбус № 8

  • Улица Волгоградская: 0:55; 1:20; 1:45; 2:10; 2:35; 3:00; 3:25; 3:50; 4:15; 4:40;
  • Торговый переулок: 0:17; 0:42; 1:07; 1:32; 1:57; 2:22; 2:47; 3:12; 3:37; 4:02.

Троллейбус № 9

  • Улица Нефтяников: 23:34; 0:24; 0:43; 1:03; 1:23; 1:42; 2:02; 2:22; 2:41; 3:01; 3:21; 3:40.
  • От ЯШЗ: 0:13; 0:54; 1:13; 1:33; 1:53; 2:12; 2:32; 2:52; 3:11; 3:31; 3:51; 4:10.

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ТЕГИ

общественный транспорт в Ярославле

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