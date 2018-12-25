Как будут ездить автобусы и троллейбусы в новогоднюю ночь в Ярославле

В новогоднюю ночь в городе в некоторых местах Ярославля нельзя будет ездить и парковаться на личном автомобиле. Поэтому ярославцам предлагают добираться до центра на общественном транспорте.



— В новогоднюю ночь — с 31 декабря 2018-го на 1 января 2019-го — работа городского пассажирского транспорта будет организована по автобусным и троллейбусным маршрутам с предоставлением всех действующих льгот, —рассказали в пресс-службе мэрии Ярославля.



Публикуем полное расписание автобусов и троллейбусов.

