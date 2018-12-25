Как будут ездить автобусы и троллейбусы в новогоднюю ночь в Ярославле

Ярославцы съедутся в центр города на общественном транспорте
В новогоднюю ночь в городе в некоторых местах Ярославля нельзя будет ездить и парковаться на личном автомобиле. Поэтому ярославцам предлагают добираться до центра на общественном транспорте.
— В новогоднюю ночь — с 31 декабря 2018-го на 1 января 2019-го — работа городского пассажирского транспорта будет организована по автобусным и троллейбусным маршрутам с предоставлением всех действующих льгот, —рассказали в пресс-службе мэрии Ярославля.
Публикуем полное расписание автобусов и троллейбусов.
Автобусы:
Автобус № 4
Автобус № 6Т
Автобус № 12
Автобус № 13
Автобус № 18
Автобус № 19К
Сегодня сразу в нескольких местах Ярославля перекроют движение. Смотрите, куда лучше не соваться на автомобиле.
Автобус № 21
Автобус № 32Т
Автобус № 33
Автобус № 41Б
Автобус № 44К
Автобус: № 78
Троллейбусы:
Троллейбус № 1
Троллейбус № 5
Троллейбус № 8
Троллейбус № 9
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