Внедорожник вылетел на тротуар: подробности аварии с дорогими иномарками в Ярославле

Сегодня вечером в Ленинском районе Ярославля не поделили дорогу две дорогие иномарки. Автомобиль «Тойота» столкнулся с «Субару». ДТП случилось на улице Угличской у дома № 6. От удара внедорожник вынесло на тротуар.



— У «Тойоты» замята дверь со стороны водителя, а у «Субару» разбита правая фара, — рассказывает с места событий Анна Ёлкина.

