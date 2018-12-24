Внедорожник вылетел на тротуар: подробности аварии с дорогими иномарками в Ярославле

Водители попытались до приезда полиции разобраться в ДТП
Сегодня вечером в Ленинском районе Ярославля не поделили дорогу две дорогие иномарки. Автомобиль «Тойота» столкнулся с «Субару». ДТП случилось на улице Угличской у дома № 6. От удара внедорожник вынесло на тротуар.
— У «Тойоты» замята дверь со стороны водителя, а у «Субару» разбита правая фара, — рассказывает с места событий Анна Ёлкина.
Водители до приезда ДПС пытались выяснить, кто виноват в аварии:
— Так получилось, — говорит седовласый мужчина, который разбирался в ДТП с двумя юношами из седана.
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