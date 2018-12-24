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Город

Внедорожник вылетел на тротуар: подробности аварии с дорогими иномарками в Ярославле

ДТП случилось в Ленинском районе

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Водители попытались до приезда полиции разобраться в ДТП

Фото: Анна Ёлкина

Сегодня вечером в Ленинском районе Ярославля не поделили дорогу две дорогие иномарки. Автомобиль «Тойота» столкнулся с «Субару». ДТП случилось на улице Угличской у дома № 6. От удара внедорожник вынесло на тротуар.

— У «Тойоты» замята дверь со стороны водителя, а у «Субару» разбита правая фара, — рассказывает с места событий Анна Ёлкина.

Машины получили незначительные повреждения

Фото: Анна Ёлкина

Водители до приезда ДПС пытались выяснить, кто виноват в аварии:

— Так получилось, — говорит седовласый мужчина, который разбирался в ДТП с двумя юношами из седана.

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КОММЕНТАРИИ (1) Обсудить
Василий
24 дек 2018 в 21:43
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Всё хорошо в новости, но дорогих иномарок не видно.
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