Из-за огромной ямы в центре Ярославля иномарка вылетела на тротуар: видео

Авария случилась на прошлой неделе
В центре Ярославля иномарка пробила колесо из-за большой ямы на дороге. На приличной скорости машину начало заносить. В конечном итоге водитель не смог выровнять руль и врезался в дорожное ограждение. К счастью, в тот момент на тротуаре никого не было. Момент аварии на улице Победы рядом с универмагом «Ярославль» попал на камеру видеорегистратора.
Водитель опубликовал видео в группе «Первый Ярославский Автопортал "АВТОПОРТАЛ76.РУ"». Публикация собрала много комментариев ярославцев.
— Яма спровоцировала занос, из которого он не вышел. Занести и на ровном месте может, надо просто учиться выравнивать машину, — написал под видео Андрей Олофинский.
— Место коварное там, с одной стороны под левое колесо стык более менее, а под правое — поглубже, вот и понесло вправо. Не удивлюсь, если даже пробил колесо, — сказала Марина Шалагинова.
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Скорей лядяной надолб в районе колодца с горячей водой.