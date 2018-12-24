Из-за огромной ямы в центре Ярославля иномарка вылетела на тротуар: видео

В центре Ярославля иномарка пробила колесо из-за большой ямы на дороге. На приличной скорости машину начало заносить. В конечном итоге водитель не смог выровнять руль и врезался в дорожное ограждение. К счастью, в тот момент на тротуаре никого не было. Момент аварии на улице Победы рядом с универмагом «Ярославль» попал на камеру видеорегистратора.

Водитель опубликовал видео в группе «Первый Ярославский Автопортал "АВТОПОРТАЛ76.РУ"». Публикация собрала много комментариев ярославцев.



— Яма спровоцировала занос, из которого он не вышел. Занести и на ровном месте может, надо просто учиться выравнивать машину, — написал под видео Андрей Олофинский.

