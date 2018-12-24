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Город

Из-за огромной ямы в центре Ярославля иномарка вылетела на тротуар: видео

Колёса машины скользили в разные стороны

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Авария случилась на прошлой неделе

Фото: Первый Ярославский Автопортал «АВТОПОРТАЛ76.РУ«/Vk.com

В центре Ярославля иномарка пробила колесо из-за большой ямы на дороге. На приличной скорости машину начало заносить. В конечном итоге водитель не смог выровнять руль и врезался в дорожное ограждение. К счастью, в тот момент на тротуаре никого не было. Момент аварии на улице Победы рядом с универмагом «Ярославль» попал на камеру видеорегистратора.

Водитель опубликовал видео в группе «Первый Ярославский Автопортал "АВТОПОРТАЛ76.РУ"». Публикация собрала много комментариев ярославцев.

— Яма спровоцировала занос, из которого он не вышел. Занести и на ровном месте может, надо просто учиться выравнивать машину, — написал под видео Андрей Олофинский.

— Место коварное там, с одной стороны под левое колесо стык более менее, а под правое — поглубже, вот и понесло вправо. Не удивлюсь, если даже пробил колесо, — сказала Марина Шалагинова.

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КОММЕНТАРИИ (2) Обсудить
Василий
24 дек 2018 в 21:45
+0 −0
Яму не видно.
Скорей лядяной надолб в районе колодца с горячей водой.
нек
24 дек 2018 в 21:20
+0 −0
ай, хорошо)))
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