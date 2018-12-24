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В Ярославле разыскивают похитителя домофонов: особые приметы

Неизвестный мужчина попал на камеру видеонаблюдения

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Мужчина украл домофон в три часа ночи

Фото: Нина Громова/Фрунзенский район

В Ярославе разыскивают похитителя домофонов. В ночь на 22 декабря неизвестный мужчина снял домофон с 34-го дома на улице Штрауса. Процесс попал на камеру видеонаблюдения. Видимо, это не первая его кража: одной рукой мужчина прикрывает камеру, а другой пытается открутить видеодомофон. Похититель справился за шесть минут.

Утром жильцы обнаружили пропажу и сразу же обратились в полицию.

— Мой муж обнаружил, что домофона нет, но заявление подавала я, — рассказала жительница дома Нина Громова.

Если вам знаком этот мужчина, свяжитесь с Ниной Громовой или позвоните нам в редакцию по номеру 59-99-90.

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Анастасия Тихомирова

ТЕГИ

Фрунзенский районкража

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