В Ярославле разыскивают похитителя домофонов: особые приметы

В Ярославе разыскивают похитителя домофонов. В ночь на 22 декабря неизвестный мужчина снял домофон с 34-го дома на улице Штрауса. Процесс попал на камеру видеонаблюдения. Видимо, это не первая его кража: одной рукой мужчина прикрывает камеру, а другой пытается открутить видеодомофон. Похититель справился за шесть минут.

Утром жильцы обнаружили пропажу и сразу же обратились в полицию.



— Мой муж обнаружил, что домофона нет, но заявление подавала я, — рассказала жительница дома Нина Громова.



Если вам знаком этот мужчина, свяжитесь с Ниной Громовой или позвоните нам в редакцию по номеру 59-99-90.