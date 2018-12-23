В Ярославле затопило самый большой проспект в городе

Второстепенную дорогу на Ленинградском проспекте затопило. Как говорят очевидцы, прорвало трубу в коммуникационных сетях. На месте работаю коммунальщики, но, похоже, они не справляются. И завтра жителям Брагино придётся надевать коньки.



- Вот каток-то будет, - пишет в соцсетях ярославец Алексей Шаров.



Напоминаем, что обо всех авариях в системе ЖКХ вы можете сообщить по телефону 40-40-02.

