В Ярославле затопило самый большой проспект в городе

На месте работают коммунальщики
Второстепенную дорогу на Ленинградском проспекте затопило. Как говорят очевидцы, прорвало трубу в коммуникационных сетях. На месте работаю коммунальщики, но, похоже, они не справляются. И завтра жителям Брагино придётся надевать коньки.
- Вот каток-то будет, - пишет в соцсетях ярославец Алексей Шаров.
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