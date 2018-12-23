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Город

В Ярославле затопило самый большой проспект в городе

Уже завтра там будет каток

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На месте работают коммунальщики

Фото: Первый Ярославский автопортал/vk.com

Второстепенную дорогу на Ленинградском проспекте затопило. Как говорят очевидцы, прорвало трубу в коммуникационных сетях. На месте работаю коммунальщики, но, похоже, они не справляются. И завтра жителям Брагино придётся надевать коньки.

- Вот каток-то будет, - пишет в соцсетях ярославец Алексей Шаров.

Напоминаем, что обо всех авариях в системе ЖКХ вы можете сообщить по телефону 40-40-02.

ТЕКСТ

Анна Лурье

ТЕГИ

аварияЖКХ

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