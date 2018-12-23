Силовики накормят ярославцев бесплатным мороженым: где и когда можно будет получить лакомство

По традиции принято рассчитываться с долгами. Судебные приставы вместе с пожарными приглашают на новогоднюю ёлку, где можно будет не только узнать о своих долгах и рассчитаться с ними, но ещё и наесться вдоволь бесплатного мороженого.



— Дед Мороз будет на красном квадроцикле, Снегурочка — на пожарной машине МЧС с сиреной и мигалкой! Песни, весёлые игры, заводные танцы, хоровод и вкусные подарки ждут всех пришедших на праздник. Не обойдется без тайн и загадок, а тех, кто постарше, закружит самая настоящая танцевальная битва и конкурс на самого крутого танцора. Каждый желающий сможет получить ледяное лакомство — бесплатное мороженое от друга Дед Мороза и Снегурочки — Моржа! — рассказали в службе судебных приставов по Ярославской области.

