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Силовики накормят ярославцев бесплатным мороженым: где и когда можно будет получить лакомство

Что ещё будет на празднике

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Вручать мороженое будут Дед Мороз и Снегурочка

Фото: Александра Савельева

По традиции принято рассчитываться с долгами. Судебные приставы вместе с пожарными приглашают на новогоднюю ёлку, где можно будет не только узнать о своих долгах и рассчитаться с ними, но ещё и наесться вдоволь бесплатного мороженого.

— Дед Мороз будет на красном квадроцикле, Снегурочка — на пожарной машине МЧС с сиреной и мигалкой! Песни, весёлые игры, заводные танцы, хоровод и вкусные подарки ждут всех пришедших на праздник. Не обойдется без тайн и загадок, а тех, кто постарше, закружит самая настоящая танцевальная битва и конкурс на самого крутого танцора. Каждый желающий сможет получить ледяное лакомство — бесплатное мороженое от друга Дед Мороза и Снегурочки — Моржа! — рассказали в службе судебных приставов по Ярославской области.

Мероприятие состоится 26 декабря с 12:00 до 14:00 у катка на Советской площади.

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