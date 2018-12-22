У ярославцев заберут ненужные телевизоры, холодильники и телефоны

В Ярославле пройдёт акция по сбору ненужной техники «ЯрЭкомобиль». Сдать можно будет все старые приборы, которые работали от розетки или батареек: компьютеры, оргтехнику, офисное оборудование, мониторы, принтеры, копировальную технику, картриджи лазерных и струйных принтеров, СВЧ-печи, телевизоры, холодильники, магнитные и цифровые накопители информации, сотовые телефоны, провода и многое другое.



Разовая акция пройдёт 23 декабря на площади Труда с 12 до 14 часов.



— Электронные отходы содержат опасные вещества: свинец, ртуть, кадмий, фенол, — рассказали организаторы акции. — Пластик, стекло и металл, содержащиеся в электронном мусоре, можно переработать и использовать вторично.

