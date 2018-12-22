У ярославцев заберут ненужные телевизоры, холодильники и телефоны

Все приборы отправят на переработку
В Ярославле пройдёт акция по сбору ненужной техники «ЯрЭкомобиль». Сдать можно будет все старые приборы, которые работали от розетки или батареек: компьютеры, оргтехнику, офисное оборудование, мониторы, принтеры, копировальную технику, картриджи лазерных и струйных принтеров, СВЧ-печи, телевизоры, холодильники, магнитные и цифровые накопители информации, сотовые телефоны, провода и многое другое.
Разовая акция пройдёт 23 декабря на площади Труда с 12 до 14 часов.
— Электронные отходы содержат опасные вещества: свинец, ртуть, кадмий, фенол, — рассказали организаторы акции. — Пластик, стекло и металл, содержащиеся в электронном мусоре, можно переработать и использовать вторично.
Организаторы пообещали, что если акция по сбору техники окажется востребованной, то её повторят.
Акция «Экомобиль» по раздельному сбору мусора пользуется всё большей популярностью. Горожане по месяцу сортируют и хранят дома мусор, чтобы сдать его на переработку.
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