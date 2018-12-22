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У ярославцев заберут ненужные телевизоры, холодильники и телефоны

Где и когда пройдёт акция по сбору старой техники

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Все приборы отправят на переработку

Фото: Александра Савельева

В Ярославле пройдёт акция по сбору ненужной техники «ЯрЭкомобиль». Сдать можно будет все старые приборы, которые работали от розетки или батареек: компьютеры, оргтехнику, офисное оборудование, мониторы, принтеры, копировальную технику, картриджи лазерных и струйных принтеров, СВЧ-печи, телевизоры, холодильники, магнитные и цифровые накопители информации, сотовые телефоны, провода и многое другое.

Разовая акция пройдёт 23 декабря на площади Труда с 12 до 14 часов.

— Электронные отходы содержат опасные вещества: свинец, ртуть, кадмий, фенол, — рассказали организаторы акции. — Пластик, стекло и металл, содержащиеся в электронном мусоре, можно переработать и использовать вторично.

Организаторы пообещали, что если акция по сбору техники окажется востребованной, то её повторят.

Акция «Экомобиль» по раздельному сбору мусора пользуется всё большей популярностью. Горожане по месяцу сортируют и хранят дома мусор, чтобы сдать его на переработку.

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

Ярославльмусор

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КОММЕНТАРИИ (2) Обсудить
22 дек 2018 в 11:26
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Прошаренные. Да, да. Свинец, ртуть, птулоний - всё очень опасно, так что тащите свои сотовые, телевизоры и компьютеры нам.
Мария
22 дек 2018 в 11:04
+0 −0
Вы как представляете я доставлю старый холодильник на площадь Труда? А? вы хоть когда озвучиваете,думайте, что предлагаете!
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