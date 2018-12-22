22 декабря суббота
СЕЙЧАС -11°С

Сейчас в Ярославле

-11°

пасмурно Ощущается как -17

4 м/с , восточный
767мм
84%
Подробнее
usd 68.01
eur 77.97

Темы

СЕЙЧАС -11°С
usd 68.01
eur 77.97
Город

«Присядь на реальность»: в центре Ярославля унитаз примотали колючей проволокой к столбу

Где обнаружили инсталляцию

Поделиться

332
0 Обсудить

Все новости

Все новости

Ярославцы гадают, что может означать этот «арт-объект»

Фото: Жесть Ярославль/Vk.com

В центре Ярославля возле памятника Фёдору Волкову жители города обнаружили новый «арт-объект» - унитаз, примотанный к фонарному столбу колючей проволокой.

Фото выложили в группе «Жесть Ярославль» в соцсети «Вконтакте», где ярославцы принялись обсуждать инсталляцию. Одни просто посмеялись, а другие увидели в этом скрытый намёк.

Для надёжности унитаз примотали к столбу колючей проволокой

Фото: Жесть Ярославль/Vk.com

- Наконец-то туалет поставили, - написала в паблике Екатерина Груздева.

- Ночь, улица, фонарь, сортир, - предложил название для инсталляции Богдан Кудрявцев.

- Арт-объект, который мы заслужили, - написал Роман Гонтаренко.

- Необычный намёк властям, - предположила Анна Постникова-Онищенко. – Думаю, оценят.

В прошлом месяце ярославцы удивились, увидев на улице фортепиано, расписанное неоднозначными цитатами. Оказалось, что посвящён этот арт-объект женщинам.

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

Ярославльарт-объект

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке
КОММЕНТАРИИ (0) Обсудить
Комментировать

СВЯЗЬ С РЕДАКЦИЕЙ

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

Круглосуточный телефон службы новостей 8 (4852) 59-99-90