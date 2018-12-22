«Присядь на реальность»: в центре Ярославля унитаз примотали колючей проволокой к столбу

Ярославцы гадают, что может означать этот «арт-объект»
В центре Ярославля возле памятника Фёдору Волкову жители города обнаружили новый «арт-объект» - унитаз, примотанный к фонарному столбу колючей проволокой.
Фото выложили в группе «Жесть Ярославль» в соцсети «Вконтакте», где ярославцы принялись обсуждать инсталляцию. Одни просто посмеялись, а другие увидели в этом скрытый намёк.
- Наконец-то туалет поставили, - написала в паблике Екатерина Груздева.
- Ночь, улица, фонарь, сортир, - предложил название для инсталляции Богдан Кудрявцев.
- Арт-объект, который мы заслужили, - написал Роман Гонтаренко.
- Необычный намёк властям, - предположила Анна Постникова-Онищенко. – Думаю, оценят.
В прошлом месяце ярославцы удивились, увидев на улице фортепиано, расписанное неоднозначными цитатами. Оказалось, что посвящён этот арт-объект женщинам.
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