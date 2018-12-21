«Просим всех быть внимательными»: в центре Ярославля для губернаторской ёлки перекроют дороги

В Ярославле городские власти предупредили автомобилистов о перекрытии дорог 25 декабря с 7:00 до 18:30.



— Ограничение движения вводится в связи с проведением в Театре юного зрителя губернаторской ёлки, — сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля. — Просим всех быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения.



Не проехать будет по улице Свободы на участке от дома № 27 до перекрёстка с улицей Салтыкова-Щедрина.



Также на этом участке и на участке улицы Республиканской вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств.



Ранее городские власти предупреждали, что с 31 декабря по 1 января в городе будут перекрыты дороги сразу в нескольких районах.

