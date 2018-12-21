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«Просим всех быть внимательными»: в центре Ярославля для губернаторской ёлки перекроют дороги

В мэрии рассказали, куда лучше не соваться на автомобиле

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В новогодние праздники в Ярославле будут перекрывать дороги несколько раз

Фото: Александра Савельева

В Ярославле городские власти предупредили автомобилистов о перекрытии дорог 25 декабря с 7:00 до 18:30.

— Ограничение движения вводится в связи с проведением в Театре юного зрителя губернаторской ёлки, — сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля. — Просим всех быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения.

Не проехать будет по улице Свободы на участке от дома № 27 до перекрёстка с улицей Салтыкова-Щедрина.

Также на этом участке и на участке улицы Республиканской вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств.

Ранее городские власти предупреждали, что с 31 декабря по 1 января в городе будут перекрыты дороги сразу в нескольких районах.

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автодорогиНовый год

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