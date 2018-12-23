Трагичная смерть младенца и погибший пешеход: топ-5 происшествий за неделю

Смерть младенца, муж, который зарезал жену, и смертельное ДТП: на этой неделе произошло сразу несколько трагедий. Для тех, кто пропустил, мы публикуем самые жуткие происшествия недели. 17 декабря ДТП произошло на кладбище. Иномарка врезалась в ограду и памятник. Очевидцы аварии сообщили, что водитель был пьяным. Кроме того, у нас появилась информация, что за рулём был работник кладбища. — Сотрудники ГИБДД установили 32-летнего водителя автомобиля «Тойота-Камри». За то, что он покинул место ДТП, его лишил прав на один год, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

18 декабря на Пятёрке случился пожар. Огонь уничтожил одну квартиру. Без жертв не обошлось. В пожаре погибла пенсионерка. 19 декабря на трассе в Ярославской области насмерть сбили пешехода. 32-летний мужчина попал под колёса «Ниссан-Альмера», когда переходил дорогу. Вероятнее всего, в неположенном месте. В результате ДТП пешеход погиб на месте. За рулём иномарки сидел 36-летний водитель. — ДТП произошло 18 декабря в 18:05. Медицинское освидетельствование показало, что водитель был трезвым, — сообщили в МВД по Ярославской области. Страшной смертью умер грудной младенец. Его раздавила своим телом собственная прабабушка, которую попросили посидеть с малышом. Пенсионерке стало плохо и она упала, придавив ребёнка. Тела обнаружили родители грудничка. На этой неделе на суде допрашивали юношу, который зарезал родного брата. Молодой человек рассказал, почему совершил этот страшный поступок. Оказалось, что 15-летний мальчик был не такой, как все. Он увлёкся странными учениями и, по словам подозреваемого, возомнил себя Господом Богом. Кроме того, он запрещал всем домашним смотреть телевизор и пользоваться гаджетами. Если парень заставал кого-то за просмотром передач или с включенным телефоном, он приходил в ярость. Особенно доставалось как раз старшему брату. Стычки и ругань происходили постоянно.