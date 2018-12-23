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Трагичная смерть младенца и погибший пешеход: топ-5 происшествий за неделю

Что произошло в Ярославле за последние семь дней

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Мужчина погиб на месте

Фото: Александр Тихонов/Vk.com

Смерть младенца, муж, который зарезал жену, и смертельное ДТП: на этой неделе произошло сразу несколько трагедий. Для тех, кто пропустил, мы публикуем самые жуткие происшествия недели.

17 декабря ДТП произошло на кладбище. Иномарка врезалась в ограду и памятник. Очевидцы аварии сообщили, что водитель был пьяным. Кроме того, у нас появилась информация, что за рулём был работник кладбища.

— Сотрудники ГИБДД установили 32-летнего водителя автомобиля «Тойота-Камри». За то, что он покинул место ДТП, его лишил прав на один год, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

18 декабря на Пятёрке случился пожар. Огонь уничтожил одну квартиру. Без жертв не обошлось. В пожаре погибла пенсионерка.

19 декабря на трассе в Ярославской области насмерть сбили пешехода. 32-летний мужчина попал под колёса «Ниссан-Альмера», когда переходил дорогу. Вероятнее всего, в неположенном месте. В результате ДТП пешеход погиб на месте. За рулём иномарки сидел 36-летний водитель.

— ДТП произошло 18 декабря в 18:05. Медицинское освидетельствование показало, что водитель был трезвым, — сообщили в МВД по Ярославской области.

Страшной смертью умер грудной младенец. Его раздавила своим телом собственная прабабушка, которую попросили посидеть с малышом. Пенсионерке стало плохо и она упала, придавив ребёнка. Тела обнаружили родители грудничка.

На этой неделе на суде допрашивали юношу, который зарезал родного брата. Молодой человек рассказал, почему совершил этот страшный поступок.

Оказалось, что 15-летний мальчик был не такой, как все. Он увлёкся странными учениями и, по словам подозреваемого, возомнил себя Господом Богом. Кроме того, он запрещал всем домашним смотреть телевизор и пользоваться гаджетами. Если парень заставал кого-то за просмотром передач или с включенным телефоном, он приходил в ярость. Особенно доставалось как раз старшему брату. Стычки и ругань происходили постоянно.

— Подозреваемый пояснил, что неоднократно в течение долгого времени пытался уйти от конфликта. В тот вечер младший брат увидел, что мать смотрит телевизор. Он выключил его. Между братьями вновь произошёл конфликт. По словам подозреваемого, младший брат пригласил его выйти на улицу для разговора, повёл в заброшенный дом. А потом в руке у него оказался нож. Это всё, что помнит подозреваемый. Как убивал брата, как именно всё происходило, он, по его словам, не помнит, — рассказала пресс-секретарь ярославского областного суда Наталья Сарбунова.

Во Фрунзенском районе муж зарезал свою жену в припадке ревности. 34-летний глава семьи вернулся домой, где его ждал неприятный сюрприз. В комнате 31-летняя жена обнималась и целовалась с абсолютно незнакомым мужчиной.

Он пошёл на кухню, чтобы взять в нож. В это время жена спряталась в другой комнате, а горе-любовник решил, что ему больше ловить нечего, и просто сбежал. Схватив кухонный нож, обманутый мужчина вернулся к жене. Та пыталась оправдаться, но супруг её не слушал. Он начал наносить ей удары ножом до тех пор, пока она не затихла.

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