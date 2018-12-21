«Дети разные, а у нас инструкции»: ярославец вызвал полицию, чтобы отдать сына в детский сад

Воспитатели сказали родителям, что места для их ребёнка в садике нет

В интернете появилась история ярославской семьи Шестериковых, которые рассказали, как их пятилетнего сына перестали пускать в детский сад. Причиной стала прививка от полиомиелита. Точнее, отказ родителей прививать своего ребёнка вакциной. Во-первых, у них появились вопросы по качеству вакцины, а во-вторых, у них ребёнок аллергик, а для них вакцинация — сильная нагрузка.

Согласно СанПиНам, вакцинированные дети представляют опасность для тех, кому не делали прививку, и в течение 60 дней должны быть разобщены.



— Само понятие разобщение законодательно не разъяснено, — объясняет папа мальчика Илья Шестериков. — Поэтому, каким образом дети будут разобщены, по устоявшейся практике решает администрация с согласия родителей. В нашей группе привиты двое детей. Со слов администрации детсада, во всех группах есть дети, родители которых решили сделать прививку. Поэтому нашего ребенка нет возможности перевести в другую группу. Но почему нельзя этих двух детей в другую группу? И администрация садика издала приказ о недопуске ребенка.

Воспитатели сказали родителям, что места для их ребёнка в садике нет. Но папа, вооружившись ссылками на закон, всё же привёл сына.

— Нам было предложено посещение другого детсада, куда на следующий день мы вынуждены были идти, — продолжает Илья. — При этом сами эти действия не оформлены никакими документами. Так действия администрации по недопуску ребенка противоречат закону, я обратился в полицию.

Полицейские приехали, но решить вопрос не смогли. Пообещали, что проведут проверку в течение десяти дней, и каждый остался при своей точке зрения.

