«Дети разные, а у нас инструкции»: ярославец вызвал полицию, чтобы отдать сына в детский сад

Воспитатели сказали родителям, что места для их ребёнка в садике нет
В интернете появилась история ярославской семьи Шестериковых, которые рассказали, как их пятилетнего сына перестали пускать в детский сад. Причиной стала прививка от полиомиелита. Точнее, отказ родителей прививать своего ребёнка вакциной. Во-первых, у них появились вопросы по качеству вакцины, а во-вторых, у них ребёнок аллергик, а для них вакцинация — сильная нагрузка.
Согласно СанПиНам, вакцинированные дети представляют опасность для тех, кому не делали прививку, и в течение 60 дней должны быть разобщены.
— Само понятие разобщение законодательно не разъяснено, — объясняет папа мальчика Илья Шестериков. — Поэтому, каким образом дети будут разобщены, по устоявшейся практике решает администрация с согласия родителей. В нашей группе привиты двое детей. Со слов администрации детсада, во всех группах есть дети, родители которых решили сделать прививку. Поэтому нашего ребенка нет возможности перевести в другую группу. Но почему нельзя этих двух детей в другую группу? И администрация садика издала приказ о недопуске ребенка.
Воспитатели сказали родителям, что места для их ребёнка в садике нет. Но папа, вооружившись ссылками на закон, всё же привёл сына.
— Нам было предложено посещение другого детсада, куда на следующий день мы вынуждены были идти, — продолжает Илья. — При этом сами эти действия не оформлены никакими документами. Так действия администрации по недопуску ребенка противоречат закону, я обратился в полицию.
Полицейские приехали, но решить вопрос не смогли. Пообещали, что проведут проверку в течение десяти дней, и каждый остался при своей точке зрения.
— Мы все сделали правильно, ведь дети разные, а у нас — инструкции: привитых и не привитых детей мы просто обязаны разобщить, — рассказала старший воспитатель детского сада Наталья Борисова. — Мы еле нашли садик, где есть группы, в которых все дети непривитые. Сейчас мальчик и ходит туда — здесь недалеко, две остановки от нас.
Родители не смирились с таким вариантом, но выхода не было — пришлось водить ребёнка в другой садик. Сейчас Шестериковы продолжают доказывать свою правоту. Они написали заявление со ссылками на закон и передали в детский сад.
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