Многодетная мама из Ярославля заявилась на конкурс «Краса Земли»

Елена Мелихова первая, кто заявился на конкурс от Ярославля
33-летняя многодетная мама из Ярославля поборется за титул «Красы Земли — 2019». Она подала заявку на конкурс и стала участницей 1/8 финала.
У Елены трое детей, работает женщина бухгалтером в частной фирме.
— Финал конкурса состоится в прямом эфире на российской радиостанции. В него пройдут пять участниц. В прямом радиоэфире конкурсантки будут отвечать на каверзные вопросы от членов жюри, — рассказали организаторы конкурса. — Победительница конкурса получит международное признание и титул «Краса Земли — 2019», а также денежный приз в размере 5000 долларов и подарки от организаторов и партнеров конкурса.
Одно из важных условий конкурса — иметь ребёнка и мужа. Участвовать могут девушки от 23 до 45 лет. Подать заявку можно на сайте конкурса.
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