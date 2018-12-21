Многодетная мама из Ярославля заявилась на конкурс «Краса Земли»

33-летняя многодетная мама из Ярославля поборется за титул «Красы Земли — 2019». Она подала заявку на конкурс и стала участницей 1/8 финала.

У Елены трое детей, работает женщина бухгалтером в частной фирме.

— Финал конкурса состоится в прямом эфире на российской радиостанции. В него пройдут пять участниц. В прямом радиоэфире конкурсантки будут отвечать на каверзные вопросы от членов жюри, — рассказали организаторы конкурса. — Победительница конкурса получит международное признание и титул «Краса Земли — 2019», а также денежный приз в размере 5000 долларов и подарки от организаторов и партнеров конкурса.