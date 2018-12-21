21 декабря пятница
СЕЙЧАС -12°С

Сейчас в Ярославле

-12°

пасмурно Ощущается как -14

1 м/с , юго-вост.
773мм
85%
Подробнее
usd 67.37
eur 76.94

Темы

СЕЙЧАС -12°С
usd 67.37
eur 76.94
Город

Многодетная мама из Ярославля заявилась на конкурс «Краса Земли»

Елена Мелихова работает бухгалтером

Поделиться

885
0 Обсудить

Все новости

Все новости

Елена Мелихова первая, кто заявился на конкурс от Ярославля 

Фото: Beautyofearth.info

33-летняя многодетная мама из Ярославля поборется за титул «Красы Земли — 2019». Она подала заявку на конкурс и стала участницей 1/8 финала. 

У Елены трое детей, работает женщина бухгалтером в частной фирме.

— Финал конкурса состоится в прямом эфире на российской радиостанции. В него пройдут пять участниц. В прямом радиоэфире конкурсантки будут отвечать на каверзные вопросы от членов жюри, — рассказали организаторы конкурса. — Победительница конкурса получит международное признание и титул «Краса Земли — 2019», а также денежный приз в размере 5000 долларов и подарки от организаторов и партнеров конкурса.

Одно из важных условий конкурса — иметь ребёнка и мужа. Участвовать могут девушки от 23 до 45 лет. Подать заявку можно на сайте конкурса. 

По теме

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

Конкурс красоты

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке
КОММЕНТАРИИ (0) Обсудить
Комментировать

СВЯЗЬ С РЕДАКЦИЕЙ

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

Круглосуточный телефон службы новостей 8 (4852) 59-99-90