«Огромный риск тяжёлых травм»: в Ярославле крышки люков заменят на пластмассовые

Крышки люков в Ярославле постоянно воруют
В Ярославле начали менять крышки люков. Вместо металлических теперь будут устанавливать пластмассовые. В мэрии объясняют, что это вынужденная мера, мол, воруют много.
— Из-за их хищения, особенно ночью, возникает огромный риск получения тяжелых травм, — говорит заместитель мэра Ярославля Михаил Кузнецов. — В этом году в городе было похищено более 400 люков. От так называемых любителей чёрного металла больше всего пострадали «Ярославские Энергосистемы» и «ТГК-2». Только за этот год у первого было похищено 140 люков, у второго — 102. Общая сумма ущерба похищенного имущества «РиОГС» составила 438 160 рублей, «Ярославльводоканала» — 311 тысяч рублей. Сетевики постепенно меняют металлические крышки на пластмассовые. Всего в Ярославле более 90 тысяч колодцев, одновременно заменить все крышки на них невозможно.
Недавно в Ярославской области произошёл несчастный случай. 42-летняя Наталья Алеева не заметила открытый люк и провалилась в него. Женщина работала воспитателем в детском саду. Её очень любили дети и коллеги. Тогда сотрудники «Водоканала» объяснили, что крышку люка кто-то украл.
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Так то да, лёгкие полимерные только на зелёнку ставят.
А в нормальных городах поступают проще, ставят крышки люков с замками.