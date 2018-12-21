«Огромный риск тяжёлых травм»: в Ярославле крышки люков заменят на пластмассовые

В Ярославле начали менять крышки люков. Вместо металлических теперь будут устанавливать пластмассовые. В мэрии объясняют, что это вынужденная мера, мол, воруют много.



— Из-за их хищения, особенно ночью, возникает огромный риск получения тяжелых травм, — говорит заместитель мэра Ярославля Михаил Кузнецов. — В этом году в городе было похищено более 400 люков. От так называемых любителей чёрного металла больше всего пострадали «Ярославские Энергосистемы» и «ТГК-2». Только за этот год у первого было похищено 140 люков, у второго — 102. Общая сумма ущерба похищенного имущества «РиОГС» составила 438 160 рублей, «Ярославльводоканала» — 311 тысяч рублей. Сетевики постепенно меняют металлические крышки на пластмассовые. Всего в Ярославле более 90 тысяч колодцев, одновременно заменить все крышки на них невозможно.

