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Город

«Огромный риск тяжёлых травм»: в Ярославле крышки люков заменят на пластмассовые

В мэрии города рассказали, что происходит

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Крышки люков в Ярославле постоянно воруют

Фото: читатель 76.RU

В Ярославле начали менять крышки люков. Вместо металлических теперь будут устанавливать пластмассовые. В мэрии объясняют, что это вынужденная мера, мол, воруют много.

— Из-за их хищения, особенно ночью, возникает огромный риск получения тяжелых травм, — говорит заместитель мэра Ярославля Михаил Кузнецов. — В этом году в городе было похищено более 400 люков. От так называемых любителей чёрного металла больше всего пострадали «Ярославские Энергосистемы» и «ТГК-2». Только за этот год у первого было похищено 140 люков, у второго — 102. Общая сумма ущерба похищенного имущества «РиОГС» составила 438 160 рублей, «Ярославльводоканала» — 311 тысяч рублей. Сетевики постепенно меняют металлические крышки на пластмассовые. Всего в Ярославле более 90 тысяч колодцев, одновременно заменить все крышки на них невозможно.

Недавно в Ярославской области произошёл несчастный случай. 42-летняя Наталья Алеева не заметила открытый люк и провалилась в него. Женщина работала воспитателем в детском саду. Её очень любили дети и коллеги. Тогда сотрудники «Водоканала» объяснили, что крышку люка кто-то украл.

ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

ЖКХ

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КОММЕНТАРИИ (4) Обсудить
андрей
21 дек 2018 в 13:58
+0 −0
А может стоит все же призвать к ответу приемщиком!Им тащат все ворованное с дач, из гаражей и квартир...
Илька
21 дек 2018 в 13:22
+0 −0
Да всем плевать что она выдерживает, поменяют и всё.
Так то да, лёгкие полимерные только на зелёнку ставят.
А в нормальных городах поступают проще, ставят крышки люков с замками.
гость
21 дек 2018 в 12:37
+0 −0
А шо, пластмасса теперь выдерживает вес большегрузов?
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