«Я не сожалею»: почему уходит из мэрии главный по архитектуре Ярославля

С новым мэром в Ярославле начались новые кадровые перестановки. Накануне Нового года уходит с поста директора департамента архитектуры и земельных отношений Александр Скворцов. Его департамент отвечает за генеральный план города, выдачу разрешений на строительство и другие вопросы, касающиеся согласований в строительной сфере.

— Кто придёт вместо меня — не знаю. Ухожу по собственному желанию. Ну, не совсем. Принял для себя решение заняться другим делом. У меня нет сожаления. Всё нормально, не беспокойтесь, — рассказал 76.RU Александр Скворцов. — У меня есть три предложения, после Нового года их рассмотрю, вам расскажу. Я не такая уж ключевая фигура, думаю, город справится. Тем более я остаюсь в Ярославле, веду общественную приёмную при губернаторе по правовым вопросам.