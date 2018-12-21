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Город

«Я не сожалею»: почему уходит из мэрии главный по архитектуре Ярославля

76.RU связался с Александром Скворцовым, который увольняется с поста директора департамента

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Александр Скорцов уходит из мэрии

Фото: муниципалитет Ярославля

С новым мэром в Ярославле начались новые кадровые перестановки. Накануне Нового года уходит с поста директора департамента архитектуры и земельных отношений Александр Скворцов. Его департамент отвечает за генеральный план города, выдачу разрешений на строительство и другие вопросы, касающиеся согласований в строительной сфере. 

— Кто придёт вместо меня — не знаю. Ухожу по собственному желанию. Ну, не совсем. Принял для себя решение заняться другим делом. У меня нет сожаления. Всё нормально, не беспокойтесь, — рассказал 76.RU Александр Скворцов. — У меня есть три предложения, после Нового года их рассмотрю, вам расскажу. Я не такая уж ключевая фигура, думаю, город справится. Тем более я остаюсь в Ярославле, веду общественную приёмную при губернаторе по правовым вопросам. 

Контракт с Александром Скворцовым у мэрии был до лета. Месяц назад было решено, что он покинет свой пост, и сейчас чиновник дорабатывает последние дни в департаменте. 

Вместе с этим стало известно, что новый мэр назначит себе заместителя по строительству, который станет ещё одним приезжим чиновником во власти. 

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КОММЕНТАРИИ (2) Обсудить
Ирина
21 дек 2018 в 14:53
+0 −0
не уходит, а его уходят
76wwww
21 дек 2018 в 14:44
+0 −0
Единственный грамотный специалист и тот уходит(((
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