Его спасло чудо: появилось видео экстремального ДТП в Рыбинске

Появилось видео сегодняшнего ДТП в Рыбинске на перекрёстке улиц Герцена и Кирова. На кадрах видно, как чёрная иномарка несётся на поворачивающую влево легковушку. От удара её развернуло. Водитель иномарки попытался увернуться — вывернул руль вправо. Но как раз в той стороне на мигающий зелёный сигнал светофора перебегал дорогу пешеход. Машина неслась прямо на него. Ещё бы секунда — и человека зажало бы между иномаркой и «Ладой-Калиной». Чудом мужчина не пострадал и как ни в чём не бывало отправился дальше по своим делам.

— На ровном месте... Есть же правила этикета на дороге, ну моргает, можно дать повернуть машинам налево. Понятно, что ПДД нарушила машина, которая поворачивала. Прилетело в итоге вообще людям, которые на ровном месте стояли, и пешеход чуть в расход не ушёл, — написал под видео Антон Романов.﻿

В ДТП угодили сразу четыре машины. Водители тоже не пострадали, но весь вечер им пришлось разбираться в дорожном инциденте.



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