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Город

Обманули свои же знакомые: ярославца не пускали в квартиру бывшие хозяева

Семейная пара продала жилище, но так и не съехала

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Пара не собиралась съезжать из обжитого жилья

Фото: УФССП России по Ярославской области

В Ярославле мужчина боялся, что наткнётся на мошенников, поэтому квартиру покупал через знакомых. Он быстро нашёл идеальный для себя вариант: ярославская супружеская пара продаёт квартиру в новостройке. Мужчина быстро оформил документы и заплатил деньги. Но не тут-то было: бывшие владельцы не торопились съезжать. Получив деньги, они заперлись в квартире и не пускали туда нового хозяина. В дело пришлось вмешаться судебным приставам.

— Согласно договору купли-продажи бывший владелец должен был освободить квартиру от мебели и съехать сразу продажи квартиры. Но новый собственник так и не смог отметить новоселье из-за того, что бывший хозяин и его супруга после получения денежных средств продолжили жить в квартире. Красивый интерьер, мебель и расставленные вещи — все говорило о том, что семья не собиралась съезжать из обжитого жилья, — рассказали в УФССП России по Ярославской области.

Мужчина направил приставам исполнительный лист о выселении, но супруги по-прежнему сопротивлялись. Тогда приставы залезли к ним в квартиру, чтобы лично проследить, как бывшие хозяева соберут вещи. А в это время новый собственник врезал свой замок в дверь.

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КОММЕНТАРИИ (3) Обсудить
нек
20 дек 2018 в 19:43
+0 −0
а они точно знакомые-приятели??? никогда, ни при каких условиях, не имей дела с друзьями или знакомыми - обманут, кинут или напортачат, в зависимости от наглости и испорченности, а тебе вроде и ругаться не удобно, а борзота этим и пользуется...
Инженер1
20 дек 2018 в 19:39
+0 −0
Надо было обращаться к риэлторам в крупное агентство!
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