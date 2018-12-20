Обманули свои же знакомые: ярославца не пускали в квартиру бывшие хозяева

Пара не собиралась съезжать из обжитого жилья
В Ярославле мужчина боялся, что наткнётся на мошенников, поэтому квартиру покупал через знакомых. Он быстро нашёл идеальный для себя вариант: ярославская супружеская пара продаёт квартиру в новостройке. Мужчина быстро оформил документы и заплатил деньги. Но не тут-то было: бывшие владельцы не торопились съезжать. Получив деньги, они заперлись в квартире и не пускали туда нового хозяина. В дело пришлось вмешаться судебным приставам.
— Согласно договору купли-продажи бывший владелец должен был освободить квартиру от мебели и съехать сразу продажи квартиры. Но новый собственник так и не смог отметить новоселье из-за того, что бывший хозяин и его супруга после получения денежных средств продолжили жить в квартире. Красивый интерьер, мебель и расставленные вещи — все говорило о том, что семья не собиралась съезжать из обжитого жилья, — рассказали в УФССП России по Ярославской области.
Мужчина направил приставам исполнительный лист о выселении, но супруги по-прежнему сопротивлялись. Тогда приставы залезли к ним в квартиру, чтобы лично проследить, как бывшие хозяева соберут вещи. А в это время новый собственник врезал свой замок в дверь.
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