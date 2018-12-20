Обманули свои же знакомые: ярославца не пускали в квартиру бывшие хозяева

В Ярославле мужчина боялся, что наткнётся на мошенников, поэтому квартиру покупал через знакомых. Он быстро нашёл идеальный для себя вариант: ярославская супружеская пара продаёт квартиру в новостройке. Мужчина быстро оформил документы и заплатил деньги. Но не тут-то было: бывшие владельцы не торопились съезжать. Получив деньги, они заперлись в квартире и не пускали туда нового хозяина. В дело пришлось вмешаться судебным приставам.



— Согласно договору купли-продажи бывший владелец должен был освободить квартиру от мебели и съехать сразу продажи квартиры. Но новый собственник так и не смог отметить новоселье из-за того, что бывший хозяин и его супруга после получения денежных средств продолжили жить в квартире. Красивый интерьер, мебель и расставленные вещи — все говорило о том, что семья не собиралась съезжать из обжитого жилья, — рассказали в УФССП России по Ярославской области.

