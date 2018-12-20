В Ярославле судили мужчину, который семь лет уклонялся от армии

Мужчина скрывался от военкомата с 20-летнего возраста
В Ярославле поймали 27-летнего мужчину. Он с 2011 года умудрялся прятаться от военкомата. Но на этот раз не избежал наказания: прокуроры выследили ярославца и обвинили по статье за уклонение от призыва на военную службу.
— При прохождении медицинского обследования каких-либо заболеваний, дающих право на освобождение от военной службы, — выявлено не было, рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.
Свою вину мужчина полностью признал. Теперь ему придётся выплатить 50 000 рублей штрафа.
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