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В Ярославле судили мужчину, который семь лет уклонялся от армии

Как его наказали

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Мужчина скрывался от военкомата с 20-летнего возраста

Фото: Александра Савельева

В Ярославле поймали 27-летнего мужчину. Он с 2011 года умудрялся прятаться от военкомата. Но на этот раз не избежал наказания: прокуроры выследили ярославца и обвинили по статье за уклонение от призыва на военную службу.

— При прохождении медицинского обследования каких-либо заболеваний, дающих право на освобождение от военной службы, — выявлено не было, рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Свою вину мужчина полностью признал. Теперь ему придётся выплатить 50 000 рублей штрафа.

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ТЕКСТ

Анастасия Тихомирова

ТЕГИ

уклониствоенная служба

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