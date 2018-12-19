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Родные не видели его уже месяц: под Ярославлем ищут юношу с золотыми волосами

Сергей Запасный пропал в конце ноября

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Сергею 19 лет

Фото: УМВД по Ярославской области 

Его никто не видел уже почти месяц. 19-летний Запасный Сергей Русланович пропал 24 ноября: ушёл из дома и больше не возвращался. На поиски юноши подключилась полиция, правоохранительные органы просят помощи и любой информации о Сергее. Дом парня находится в Ярославском районе, поэтому основные поиски сконцентрированы тут.

— Рост юноши 170 сантиметров, его отличают прямая спинка носа и светло-русые волосы с чёлкой, ямочка на подбородке и родимые пятна на сгибе левой руки, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Сергей ушёл в красном пуховике, чёрных брюках и чёрных с коричневыми полосками ботинках. 

Сообщить информацию: (4852) 21–54–02, (4852) 20–11–10, «02» или «102».

ТЕКСТ

Анна Елкина

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