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Город

В Ярославской области резко повысят плату за капремонт

Сколько теперь придётся выложить жителям со следующего года

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В следующем году «коммуналка» в Ярославле подорожает

Фото: Александра Савельева

В 2019 году в Ярославской области, похоже, подорожает всё. Власти уже анонсировали, что на коммунальные услуги цены вырастут дважды. Теперь озвучили, что платить заметно больше будем за взносы в Фонд капитального ремонта Ярославской области — 7,45 рубля с квадратного метра вместо 6,37.


— Повышение утверждено постановлением правительства, — рассказал на заседании муниципалитета заместитель мэра Ярославля Михаил Кузнецов. — Повышения не было больше двух лет.

Городские депутаты обеспокоились таким ростом тарифов и попросят областных чиновников объяснить повышение цены.

— У нас и так немало проблем. В этом году 200 домов должны были быть сделаны по капремонту, а 20% мы в итоге переносим на следующий год, — сказал Малютин.

Кстати, повышение взносов за капремонт обсуждали с лета.

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

экономикаЖКХкапремонт

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КОММЕНТАРИИ (5) Обсудить
Антон
19 дек 2018 в 16:59
+0 −1
Есть какое-нибудь экономическое обоснование этому "беспределу"? Получается, что плата за капремонт в процентном соотношении увеличится на 17%! Допустим они сделали индексацию с учётом инфляции, получается инфляция за два года составила по 8,5% в год!? Однако из зомбоящиков на вещают инфляцию в 4% за каждый год из последних двух? В чем подвох?
Гость
19 дек 2018 в 16:19
+0 −0
Отчитайтесь сначала за полученные деньги.
Владимир
19 дек 2018 в 15:45
+0 −0
Странно, много раз говорилось о том что не все деньги успевают осваивать в течении года. Сколько денег своровали просто. Но! Нет же! Повышения не было более двух лет нужно повысить! Кста и усиления темпов капремонта не видно, как делали так и делают.
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