В Ярославской области резко повысят плату за капремонт

В 2019 году в Ярославской области, похоже, подорожает всё. Власти уже анонсировали, что на коммунальные услуги цены вырастут дважды. Теперь озвучили, что платить заметно больше будем за взносы в Фонд капитального ремонта Ярославской области — 7,45 рубля с квадратного метра вместо 6,37.





— Повышение утверждено постановлением правительства, — рассказал на заседании муниципалитета заместитель мэра Ярославля Михаил Кузнецов. — Повышения не было больше двух лет.



Городские депутаты обеспокоились таким ростом тарифов и попросят областных чиновников объяснить повышение цены.



— У нас и так немало проблем. В этом году 200 домов должны были быть сделаны по капремонту, а 20% мы в итоге переносим на следующий год, — сказал Малютин.



Кстати, повышение взносов за капремонт обсуждали с лета.

