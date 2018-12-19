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Город

Попавшие в инфекционную больницу школьники с форума «ПроеКТОриЯ» разъехались по разным городам

Медики сообщили об их состоянии здоровья

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Школьников увезли в больницу прямо с форума из «Арены-2000»

Фото: Михаил Контуев

Участников форума «ПроеКТОриЯ», попавших в больницу, выписали, и школьники разъехались по домам.

— Перед отъездом ребят в гостиницах осмотрели ярославские медики, новых случаев заражения не выявили, — сообщила главный инфекционист Ярославской области Ирина Старостина. — В инфекционную больницу доставили 24 подростка, трём из них госпитализация не потребовалась. 21 школьника оставили на лечение с клиникой ОРИ. У 11 пациентов клинически и лабораторно выявлен вирусный гастроэнтерит. У части подростков завершается лабораторное обследование на выявление бактериальной инфекции.

Всего в форуме «ПроеКТОриЯ» участвовали около 500 детей и 150 педагогов со всей страны. Все они, кроме попавших в больницу подростков, уже разъехались по домам. О том, как проходил сам форум, который посетил президент России Владимир Путин, читайте в нашей трансляции.

ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

здоровьеПроеКТОриЯЯрославль

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КОММЕНТАРИИ (2) Обсудить
Гость
19 дек 2018 в 15:08
+0 −1
Будет что детям вспомнить.
Гость
19 дек 2018 в 14:07
+0 −1
Царь то не ел вместе с холопами?
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