Попавшие в инфекционную больницу школьники с форума «ПроеКТОриЯ» разъехались по разным городам

— Перед отъездом ребят в гостиницах осмотрели ярославские медики, новых случаев заражения не выявили, — сообщила главный инфекционист Ярославской области Ирина Старостина. — В инфекционную больницу доставили 24 подростка, трём из них госпитализация не потребовалась. 21 школьника оставили на лечение с клиникой ОРИ. У 11 пациентов клинически и лабораторно выявлен вирусный гастроэнтерит. У части подростков завершается лабораторное обследование на выявление бактериальной инфекции.

Всего в форуме «ПроеКТОриЯ» участвовали около 500 детей и 150 педагогов со всей страны. Все они, кроме попавших в больницу подростков, уже разъехались по домам. О том, как проходил сам форум, который посетил президент России Владимир Путин, читайте в нашей трансляции.