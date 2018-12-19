Попавшие в инфекционную больницу школьники с форума «ПроеКТОриЯ» разъехались по разным городам

Школьников увезли в больницу прямо с форума из «Арены-2000»
Участников форума «ПроеКТОриЯ», попавших в больницу, выписали, и школьники разъехались по домам.
— Перед отъездом ребят в гостиницах осмотрели ярославские медики, новых случаев заражения не выявили, — сообщила главный инфекционист Ярославской области Ирина Старостина. — В инфекционную больницу доставили 24 подростка, трём из них госпитализация не потребовалась. 21 школьника оставили на лечение с клиникой ОРИ. У 11 пациентов клинически и лабораторно выявлен вирусный гастроэнтерит. У части подростков завершается лабораторное обследование на выявление бактериальной инфекции.
Всего в форуме «ПроеКТОриЯ» участвовали около 500 детей и 150 педагогов со всей страны. Все они, кроме попавших в больницу подростков, уже разъехались по домам. О том, как проходил сам форум, который посетил президент России Владимир Путин, читайте в нашей трансляции.
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.
Круглосуточный телефон службы новостей 8 (4852) 59-99-90