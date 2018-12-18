«Температура, рвота, диарея»: ярославский депутат отравился и ищет товарищей по несчастью

Депутат Ярославской областной думы Эльхан Мардалиев жёстко отравился и промучился всю ночь. Своими симптомами он поделился публично на своей странице в Facebook.



— Вчера всю ночь не спал — температура под 40, рвота, диарея, — сообщил член фракции КПРФ.



Также народный избранник поделился своими догадками, чем он мог отравиться. Таким образом он попытался предостеречь других пользователей социальной сети от беды и объявил поиск товарищей по несчастью.



— Думаю на салат «Жар-птица» с грибами, — рассказал Эльхан Марджалиев о своей покупке в брагинском гипермаркете. — Ни у кого, из тех кто купил такой же салат, не было похожего вчера? Потому что если это так, то надо наказывать продавца.

