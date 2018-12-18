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Город

«Температура, рвота, диарея»: ярославский депутат отравился и ищет товарищей по несчастью

Что советует людям не есть народный избранник

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Депутат пожаловался на немочь в Facebook

Фото: Ярославская областная дума

Депутат Ярославской областной думы Эльхан Мардалиев жёстко отравился и промучился всю ночь. Своими симптомами он поделился публично на своей странице в Facebook.

— Вчера всю ночь не спал — температура под 40, рвота, диарея, — сообщил член фракции КПРФ.

Также народный избранник поделился своими догадками, чем он мог отравиться. Таким образом он попытался предостеречь других пользователей социальной сети от беды и объявил поиск товарищей по несчастью.

— Думаю на салат «Жар-птица» с грибами, — рассказал Эльхан Марджалиев о своей покупке в брагинском гипермаркете. — Ни у кого, из тех кто купил такой же салат, не было похожего вчера? Потому что если это так, то надо наказывать продавца.

Отличился сегодня и депутат муниципалитета Дмитрий Петровский. Он принял участие во флешмобе в защиту Деда Мороза из Великого Устюга.

ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

политиказдоровьеЯрославль

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КОММЕНТАРИИ (5) Обсудить
Guest
18 дек 2018 в 18:30
+0 −0
Что вы такие злые? У депутатов тоже бывает понос. Правильно сделал, предупредил о беде избирателей.
Лоперамидов Вася
18 дек 2018 в 18:27
+0 −0
У депутата ротавирусная инфекция которая сейчас в виде эпизотических вспышек, кого то поцеловал, кто то кашлянул,где то руки не помыл. Грешить на салат и сразу на производителя салата преждевременно,тем более делиться своим поносом в соцсетях.
гость
18 дек 2018 в 17:53
+0 −0
Как дети ей Богу.. Сколько вас нужно травить чтобы до вас дошло что с пола есть нельзя -нельзя покупать готовые салаты - ибо неизвестно сколько они там провалялись
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