Минус 30 тысяч: мэрия Ярославля отменяет выплаты семьям с тремя детьми

Если у вас родится тройня, большой поддержки не ждите
Сегодня на комиссии муниципалитета обсуждают предложение мэра Ярославля об отмене целого ряда льгот. Одна из них коснётся семей, у которых родились тройняшки. Сейчас восемь таких семей получают от мэрии дополнительно
— На федеральном уровне действуют аналогичные выплаты. Получается дублирование, — говорит директор департамента по социальной поддержке населения мэрии Ярославля Сергей Ивченко.
Действительно, из федерального бюджета семьи получают
Кроме того, критерий «малоимущности» теперь станет основным для тех, кто желает получать льготы от города. Малоимущими будут считаться семьи, доход в которых на одного члена семьи ниже прожиточного минимума (9695 рублей).
Напомним, что ранее идеей губернатора Ярославской области было отменить компенсацию при оплате питания в детских садах.
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интересно доколе? будет тереть народ россейский?? сколько ещё надо, что бы пробудить ото сна и взять всё в свои руки