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Город
Отмена льгот в Ярославле

Минус 30 тысяч: мэрия Ярославля отменяет выплаты семьям с тремя детьми

Как это обосновали

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Если у вас родится тройня, большой поддержки не ждите

Фото: Александра Савельева

Сегодня на комиссии муниципалитета обсуждают предложение мэра Ярославля об отмене целого ряда льгот. Одна из них коснётся семей, у которых родились тройняшки. Сейчас восемь таких семей получают от мэрии дополнительно 29 085 рублей в месяц. Эту сумму они и продолжат получать до достижения детьми трехлетнего возраста. Но от новых семей с тройняшками заявления на такие выплаты принимать уже не будут.

— На федеральном уровне действуют аналогичные выплаты. Получается дублирование, — говорит директор департамента по социальной поддержке населения мэрии Ярославля Сергей Ивченко.

Действительно, из федерального бюджета семьи получают 10 235 рублей ежемесячно, а также единоразовую помощь от губернатора области (с 2016 года) — миллион рублей на улучшение жилищных условий. Городские власти сочли, что этого достаточно семьям, которые не являются малоимущими.

Кроме того, критерий «малоимущности» теперь станет основным для тех, кто желает получать льготы от города. Малоимущими будут считаться семьи, доход в которых на одного члена семьи ниже прожиточного минимума (9695 рублей). 

Напомним, что ранее идеей губернатора Ярославской области было отменить компенсацию при оплате питания в детских садах. 

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

Ярославльльгота

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КОММЕНТАРИИ (4) Обсудить
Уася
18 дек 2018 в 16:44
+0 −1
Совести то у них давно нет, а денег для народа - еще меньше!!!
RomanD
18 дек 2018 в 16:43
+0 −1
мне думается, что чинуши проводят проверку поговорки: "нас имеют, а мы крепчаем".
интересно доколе? будет тереть народ россейский?? сколько ещё надо, что бы пробудить ото сна и взять всё в свои руки
гость
18 дек 2018 в 16:13
+0 −1
Ну депутаты с мэром уж совсем зажрались - детей обирают - нет бы себе зарплаты снизили , да на всякие дурости бы денег не давали - похоже с совестью в этом обществе совсем хреново стало
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