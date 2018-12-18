Минус 30 тысяч: мэрия Ярославля отменяет выплаты семьям с тремя детьми

Сегодня на комиссии муниципалитета обсуждают предложение мэра Ярославля об отмене целого ряда льгот. Одна из них коснётся семей, у которых родились тройняшки. Сейчас восемь таких семей получают от мэрии дополнительно 29 085 рублей в месяц. Эту сумму они и продолжат получать до достижения детьми трехлетнего возраста. Но от новых семей с тройняшками заявления на такие выплаты принимать уже не будут.



— На федеральном уровне действуют аналогичные выплаты. Получается дублирование, — говорит директор департамента по социальной поддержке населения мэрии Ярославля Сергей Ивченко.



Действительно, из федерального бюджета семьи получают 10 235 рублей ежемесячно, а также единоразовую помощь от губернатора области (с 2016 года) — миллион рублей на улучшение жилищных условий. Городские власти сочли, что этого достаточно семьям, которые не являются малоимущими.



Кроме того, критерий «малоимущности» теперь станет основным для тех, кто желает получать льготы от города. Малоимущими будут считаться семьи, доход в которых на одного члена семьи ниже прожиточного минимума (9695 рублей).

