В Ярославской области появилась уникальная установка по переработке опасного мусора

В Ярославской области создали установку по переработке батареек. Мощность установки позволит перерабатывать три тонны батареек в сутки. Процесс утилизации включает дробление и сортировку. По итогам переработки батареек получается ценное сырье для металлургии, в котором содержание цветных металлов в 10 раз больше, чем в руде. Кроме того, дополнительно остаются чистое железо и изоляционный материал. На линии применяется оборудование только российского производства.



— Хорошо, что в нашем регионе появились мощности, которые позволят утилизировать батарейки. До этого подобные отходы возили в Челябинск, что было неудобно и невыгодно, — отметил председатель комитета по жилищно-коммунальному комплексу, энергетике, экологии и природопользованию Ярославской областной Думы Александр Тарасенков. — Запуск этой установки позволит еще шире развернуть в Ярославской области такое важное в экологии направление, как переработка опасных отходов.

