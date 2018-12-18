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Город

В Ярославской области появилась уникальная установка по переработке опасного мусора

Какие отходы можно будет утилизировать

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Установка сможет перерабатывать по три тысячи тонн батареек

Фото: правительство ЯО

В Ярославской области создали установку по переработке батареек. Мощность установки позволит перерабатывать три тонны батареек в сутки. Процесс утилизации включает дробление и сортировку. По итогам переработки батареек получается ценное сырье для металлургии, в котором содержание цветных металлов в 10 раз больше, чем в руде. Кроме того, дополнительно остаются чистое железо и изоляционный материал. На линии применяется оборудование только российского производства.

— Хорошо, что в нашем регионе появились мощности, которые позволят утилизировать батарейки. До этого подобные отходы возили в Челябинск, что было неудобно и невыгодно, — отметил председатель комитета по жилищно-коммунальному комплексу, энергетике, экологии и природопользованию Ярославской областной Думы Александр Тарасенков. — Запуск этой установки позволит еще шире развернуть в Ярославской области такое важное в экологии направление, как переработка опасных отходов.

Пока неизвестно, насколько эта установка приживётся в нашей области. Пока, к сожалению, раздельный сбор мусора в Ярославском регионе оставляет желать лучшего. И хоть экомобиль приезжает в Ярославль каждый месяц, остаётся вопрос: куда девать пластик, картон и батарейки в другие дни. Об этом, кстати, спорили и наши корреспонденты Анна Ёлкина и Михаил Контуев.

ТЕКСТ

Анна Лурье

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