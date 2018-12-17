Жителей Брагино от нечисти и бандитов защитили крестом

В Ярославле в Брагино поставили поклонный крест. Освящать его приехал митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон. Говорит, что теперь на жителей района снизойдёт благодать божия:

— Крест освящает то место, где он стоит, свидетельствуя о благодати Божией. Когда мы молимся и осеняем себя крестным знамением, господь благословляет нас на всё доброе. Я желаю доброго здравия всем, кто потрудился на воздвижении этого крестного знамения.

Православные поставили поклонные кресты на всех въездах в Ярославль Фото: мэрия Ярославля

Поставили крест на улице Громова — на въезде в город. Теперь такие стоят у дорог на всех подъездах к Ярославлю. Этому рады не только православные, но и чиновники.



— Символично, что в самом молодом районе Ярославля освящен последний поклонный крест, — отметила глава Дзержинского района Екатерина Мусинова. — Теперь наш город благословлён со всех сторон. Я верю, что у жителей района будет меньше проблем и душевных тревог.



Глава Дзержинского района приняла участие в православном обряде Фото: мэрия Ярославля