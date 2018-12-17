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Город

Жителей Брагино от нечисти и бандитов защитили крестом

Православные оградили Ярославль от бед со всех сторон

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Освещать поклонный крест приехал лично митрополит Пантелеимон

Фото: мэрия Ярославля

В Ярославле в Брагино поставили поклонный крест. Освящать его приехал митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон. Говорит, что теперь на жителей района снизойдёт благодать божия:

— Крест освящает то место, где он стоит, свидетельствуя о благодати Божией. Когда мы молимся и осеняем себя крестным знамением, господь благословляет нас на всё доброе. Я желаю доброго здравия всем, кто потрудился на воздвижении этого крестного знамения.

Православные поставили поклонные кресты на всех въездах в Ярославль

Фото: мэрия Ярославля

Поставили крест на улице Громова — на въезде в город. Теперь такие стоят у дорог на всех подъездах к Ярославлю. Этому рады не только православные, но и чиновники.

— Символично, что в самом молодом районе Ярославля освящен последний поклонный крест, — отметила глава Дзержинского района Екатерина Мусинова. — Теперь наш город благословлён со всех сторон. Я верю, что у жителей района будет меньше проблем и душевных тревог.

Глава Дзержинского района приняла участие в православном обряде

Фото: мэрия Ярославля

Также в мэрии добавили, что люди издавна считали, что установив поклонный крест при въезде в город, можно уберечь его жителей от болезней, разбойников и нечисти. Хотя чиновникам к подобным вещам не привыкать — раньше они по просьбе экс-мэра Владимира Слепцова уже боролись с тёмными силами. И даже без поддержки церкви.

Недавно по поклонным крестам Ярославля вместе с православными ездили гаишники и байкеры. Они это делали, чтобы на дорогах было меньше ДТП.

ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

религияРПЦЯрославль

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КОММЕНТАРИИ (10) Обсудить
17 дек 2018 в 18:39
+0 −3
Круговая оборона от зомби?
гость
17 дек 2018 в 17:35
+0 −3
21 век!
Кто-то
17 дек 2018 в 17:28
+0 −3
Гениально. Вот прямо вижу, как дороги сами собой ремонтируются, снег чистится.
Хулиганы перевоспитываются прямо на глазах
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