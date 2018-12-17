Жителей Брагино от нечисти и бандитов защитили крестом

Освещать поклонный крест приехал лично митрополит Пантелеимон
В Ярославле в Брагино поставили поклонный крест. Освящать его приехал митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон. Говорит, что теперь на жителей района снизойдёт благодать божия:
— Крест освящает то место, где он стоит, свидетельствуя о благодати Божией. Когда мы молимся и осеняем себя крестным знамением, господь благословляет нас на всё доброе. Я желаю доброго здравия всем, кто потрудился на воздвижении этого крестного знамения.
Поставили крест на улице Громова — на въезде в город. Теперь такие стоят у дорог на всех подъездах к Ярославлю. Этому рады не только православные, но и чиновники.
— Символично, что в самом молодом районе Ярославля освящен последний поклонный крест, — отметила глава Дзержинского района Екатерина Мусинова. — Теперь наш город благословлён со всех сторон. Я верю, что у жителей района будет меньше проблем и душевных тревог.
Также в мэрии добавили, что люди издавна считали, что установив поклонный крест при въезде в город, можно уберечь его жителей от болезней, разбойников и нечисти. Хотя чиновникам к подобным вещам не привыкать — раньше они по просьбе экс-мэра Владимира Слепцова уже боролись с тёмными силами. И даже без поддержки церкви.
Недавно по поклонным крестам Ярославля вместе с православными ездили гаишники и байкеры. Они это делали, чтобы на дорогах было меньше ДТП.
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.
Круглосуточный телефон службы новостей 8 (4852) 59-99-90
Хулиганы перевоспитываются прямо на глазах