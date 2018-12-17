Внедорожники по 300 тысяч и дешёвые квартиры: приставы устроят грандиозную предновогоднюю распродажу

Большую распродажу машин, земельных участков и квартир устраивают судебные приставы в Ярославле. Для многих это шанс по смешной цене купить то, что давно хотелось, но не было возможности. Мы сделали обзор лотов от приставов, которые сейчас актуальны. В нашей подборке большая распродажа автомобилей, земельных участков и несколько квартир.

1. Приставы выставили на продажу арестованный автомобиль «Лада-Гранта» 2012 года выпуска. Можно посмотреть её историю по номеру VIN XTA219000C0088735. Она обойдется всего в 127,5 тысячи рублей.



2. Для тех, кто мечтает о хорошем кроссовере. Присмотритесь к лоту Nissan QASHQAI+2. Машина 2012 года продаётся за 476 тысяч рублей, она стоит в Кузнечихе. Можно посмотреть на VIN SJNJBNJ10U7141182. На рынке этот автомобиль отдают от 580 тысяч.

3. По хорошей цене выставили чёрный Nissan Juke 2013 года. VIN SJNFBAF15U6459655. Его можно приобрести на аукционе за 642,5 тысячи рублей.

4. Старенький, но хороший легковой BMW Х5 от 2005 года продают через комиссионную компанию всего за 313 тысяч рублей. VIN 5UXFA13515LY12173.

5. Настоящая находка для автомобилистов — CADILLAC|GMX 295 2007 года выпуска выставили за 391 тысячу рублей. Машина находится в Дубках. VIN XWFDC67A170000006.

6. Приятная цена за хорошую машину «Рено-Меган» 2010 года — 306 тысяч рублей. Её VIN VF1KZ1A0542816467.

7. 1-комнатная квартира в центре города за 1,5 миллиона рублей — это находка. Продаётся по адресу: улица Ухтомского, 19. Площадь 32,9 квадратного метра.

8. Сразу две квартиры отдают в доме по улице Республиканской, 51. Площадь каждой — 51 квадратный метр. Стоимость — 3,9 миллиона рублей.



9. Очень дёшево можно выкупить участок для будущей дачи в Некрасовском районе, деревня Бор. Здесь несколько лотов площадью от 1300 квадратных метров до 2000 квадратных метров по цене 42–47 тысячи рублей за участок.



Полный список всех лотов от приставов можно посмотреть на сайте управления.



На все лоты имеются обременения, ведь они арестованы за долги своих владельцев. Однако этого опасаться не стоит.

