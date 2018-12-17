Ярославцы заплатят сто тысяч штрафа за уничтожение редких животных и растений

— Ужесточение регионального законодательства за уничтожение краснокнижных видов животных и растений было одним из предложений экспертов, формировавших концепцию новой экологической политики, — пояснил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. — Дальнейшую работу по внесению соответствующих поправок в региональное законодательство мы провели совместно с депутатами областной думы.

На днях областная дума приняла новый закон: в Ярославской области ввели штрафы за уничтожение животных и растений из Красной книги.

Обычным ярославцам грозит штраф до трёх тысяч рублей, должностным лицам — до двадцати тысяч, юридическим — до ста тысяч.

Ранее мы рассказывали, что в Ярославской области хотят ввести новый закон о защите деревьев.