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Ярославцы заплатят сто тысяч штрафа за уничтожение редких животных и растений

Новый закон ввели на днях

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Штрафовать будут за животных, внесённых в Красную книгу

Фото: Александра Савельева

На днях областная дума приняла новый закон: в Ярославской области ввели штрафы за уничтожение животных и растений из Красной книги.

— Ужесточение регионального законодательства за уничтожение краснокнижных видов животных и растений было одним из предложений экспертов, формировавших концепцию новой экологической политики, — пояснил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. — Дальнейшую работу по внесению соответствующих поправок в региональное законодательство мы провели совместно с депутатами областной думы.

Обычным ярославцам грозит штраф до трёх тысяч рублей, должностным лицам — до двадцати тысяч, юридическим — до ста тысяч.

Ранее мы рассказывали, что в Ярославской области хотят ввести новый закон о защите деревьев.

ТЕКСТ

Анна Лурье

ТЕГИ

ЯрославльКрасная книга

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