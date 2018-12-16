Над Ярославлем поднялся гигантский столб дыма: что горит

Вчера днём ярославцы заметили дым над городом. Белый столб поднялся над окраиной Фрунзенского района. Очевидцы снимали происходящее на телефон из окон своих домов на улице Калинина. Они также рассказали, что дым валит уже два дня.

— Там тлеют остатки деревянных домов (которые расселили) на улице 1-й Приволжской, 8, 10. Туда отвозили все остатки, — предположил ярославец Александр Салов.

