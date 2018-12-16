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Над Ярославлем поднялся гигантский столб дыма: что горит

Ярославцы поделились видео и фотографиями

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Два дня ярославцы наблюдали такую картину

Фото: Ульяна Клименко/«ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!»

Вчера днём ярославцы заметили дым над городом. Белый столб поднялся над окраиной Фрунзенского района. Очевидцы снимали происходящее на телефон из окон своих домов на улице Калинина. Они также рассказали, что дым валит уже два дня.

— Там тлеют остатки деревянных домов (которые расселили) на улице 1-й Приволжской, 8, 10. Туда отвозили все остатки, — предположил ярославец Александр Салов.

К вечеру начался пожар

Фото: Андрей Юрьевич/«ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!»

Вчера и сегодня на это место выезжали пожарные. В МЧС сказали, что очаг возгорания удалось полностью ликвидировать.

— Периодически на это место выезжает бригада пожарных, так как там находится несанкционированная свалка. На данный момент ситуация не критическая, — рассказали в МЧС России по Ярославской области.

Также много дыма было и в Ростове. Пожар в Ярославской области разошёлся не на шутку. Подробности читайте по ссылке.

ТЕКСТ

Анастасия Тихомирова

ТЕГИ

Ярославльпожардым

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