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Танцы, бои на мечах и салют: большой фоторепортаж с открытия новогодней ярмарки и катка

В центре Ярославля устроили праздник

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На площади гостей встречал Дед Мороз

Фото: Александра Савельева

Сегодня на Советской площади открыли новогоднюю ярмарку. На площади разместили торговые ряды, карусели, аттракционы, резиденцию Деда Мороза и большой открытый каток.

Внимание зрителей привлекло не лазерное шоу, а танец с варежками маленького ярославца

— Сегодня мы открываем марафон новогодних событий и развлечений, его кульминацией станет празднование Нового года здесь, на Советской площади, — рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

Все новогодние праздники на центральной площади Ярославля будет проходить ярмарка

Фото: Александра Савельева

На площади устроили настоящий праздник. Пришедшие увидели театрализованное ледовое шоу, фаер-шоу, танцы девушек из группы поддержки, а также смогли покататься на коньках.

Здесь установили торговые ряды

Фото: Александра Савельева

— В течение новогодних праздников и на Масленицу на центральном катке региона запланировано большое количество спортивных мероприятий, — рассказали в мэрии Ярославля. — 28 декабря здесь стартует турнир по хоккею среди любительских команд «Студеный лёд». Также запланированы областные соревнования по хоккею в валенках, футбол на снегу, мастер-классы по фигурному катанию и шорт-треку, открытая тренировка по женскому хоккею.

Открывали ярмарку песнями и танцами

Фото: Александра Савельева

В эти выходные можно будет от души накататься на коньках. Куда ещё сходить, рассказываем в нашей афише.

Для детей в резиденции Деда Мороза проходят мастер-классы

Фото: Александра Савельева

Клуб реконструкции устроил показательные бои

Фото: Александра Савельева

Все с нетерпением ждали открытия катка

Фото: Александра Савельева

Гостей праздника развлекали скоморохи

Фото: Александра Савельева

На площади танцевали девушки из группы поддержки

Фото: Александра Савельева

На катке все праздники будут бесплатные массовые катания

Фото: Александра Савельева

После катания прямо на площади можно и подкрепиться

Фото: Александра Савельева

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

ЯрославлькатокНовый год

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