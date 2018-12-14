Танцы, бои на мечах и салют: большой фоторепортаж с открытия новогодней ярмарки и катка

На площади гостей встречал Дед Мороз
Сегодня на Советской площади открыли новогоднюю ярмарку. На площади разместили торговые ряды, карусели, аттракционы, резиденцию Деда Мороза и большой открытый каток.
Внимание зрителей привлекло не лазерное шоу, а танец с варежками маленького ярославца
— Сегодня мы открываем марафон новогодних событий и развлечений, его кульминацией станет празднование Нового года здесь, на Советской площади, — рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.
На площади устроили настоящий праздник. Пришедшие увидели театрализованное ледовое шоу, фаер-шоу, танцы девушек из группы поддержки, а также смогли покататься на коньках.
— В течение новогодних праздников и на Масленицу на центральном катке региона запланировано большое количество спортивных мероприятий, — рассказали в мэрии Ярославля. — 28 декабря здесь стартует турнир по хоккею среди любительских команд «Студеный лёд». Также запланированы областные соревнования по хоккею в валенках, футбол на снегу, мастер-классы по фигурному катанию и шорт-треку, открытая тренировка по женскому хоккею.
В эти выходные можно будет от души накататься на коньках. Куда ещё сходить, рассказываем в нашей афише.
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