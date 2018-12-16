Радикально изумрудный: власти попросили собственника перекрасить здание в зоне ЮНЕСКО

В Ярославле что ни обновление архитектурного облика, то новые неожиданные решения. Только градозащитники и историки раскритиковали гаргулий на улице Трефолева, как внезапно на Депутатской улице открылся «Шоколадный дом», выкрашенный в ярко-бирюзовый цвет. Ярославцы сочли его чересчур ярким, просто «вырви глаз» среди приглушённых жёлтых оттенков зданий центра города.

— Речь идёт о сохранении единого цвета (белый и желтый) городских построек, принятого окончательно к Николаевской эпохе (Николая I). Эта колористическая традиция пережила века и сохранялась ещё недавно в правилах мэрии, — рассказывает ярославец Виктор Куликов. — С моей точки зрения, эта спокойная, монотонная краска дала возможность воспринимать все кварталы центра как одну игрушку — один большой дом. Ребята с фабрики преследуют цель выделится — их можно понять. Но ансамбль они разрушают. Смотрите не на одно здание, а как весь центр выглядит разом, если быстро его проехать или пройти. Он очень цельный. Вот его и защищают от разрушения.