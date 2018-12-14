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Город

В Ярославской области Тутаев переименовали в Туфаев

Мобильные приложения переименовали город

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Казус с названием обсуждают ярославцы

Фото: Александра Савельева

Несколько лет спорили жители Тутаева, местные и федеральные власти, выбирая, как должен называться город: остаться Тутаевом или вернуть себе название Романово-Борисоглебск. В компании Apple решили, что ни один вариант не подходит. Приложения «Погода» и «Карты» упорно называют город в Ярославской области Туфаевом. 

Поменяли букву, но изменился весь смысл

Казус с названием обсуждают в группе «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте». 

— Приятно познакомиться, туфаевцы, — написала Елена Остров.

— А что, звучит уютно, — считает Анна Киреева.

В Туфаеве облачно

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

Ярославская областьТуфаевТутаев

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КОММЕНТАРИИ (2) Обсудить
den
14 дек 2018 в 14:23
+0 −0
в точку!
Василий
14 дек 2018 в 12:57
+0 −0
Ну подумаешь, шепелявят ребята из эппла
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