В Ярославской области Тутаев переименовали в Туфаев

Казус с названием обсуждают ярославцы
Несколько лет спорили жители Тутаева, местные и федеральные власти, выбирая, как должен называться город: остаться Тутаевом или вернуть себе название Романово-Борисоглебск. В компании Apple решили, что ни один вариант не подходит. Приложения «Погода» и «Карты» упорно называют город в Ярославской области Туфаевом.
Казус с названием обсуждают в группе «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте».
— Приятно познакомиться, туфаевцы, — написала Елена Остров.
— А что, звучит уютно, — считает Анна Киреева.
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