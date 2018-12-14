Ревизоры проверили пять аттракционов на Советской площади: к каким выводам пришли

Инспектор тщательно проверил карусели
В Ярославле инспекторы проверили пять аттракционов на Советской площади. Карусели хотят запустить сегодня. Все новогодние каникулы они будут катать ярославцев.
— В период новогодних каникул особое внимание уделяем обеспечению безопасности аттракционов, установленных вне помещений в местах массовый гуляний, — отметил заместитель начальника инспекции Игорь Буянов. — Мы проверили пять объектов. Нарушений не выявлено.
Проверяющие пришли к выводу, что все аттракционы безопасны и имеют необходимые допуски к эксплуатации.
Напоминаем, что сегодня на Советской площади откроется новогодняя ярмарка. Мы уже писали, чем там будут угощать. Также ярославцы смогут бесплатно покататься на коньках. Известно даже, какой ещё сюрприз на Новый год подготовили ярославцам власти.
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