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Город

Ревизоры проверили пять аттракционов на Советской площади: к каким выводам пришли

Стоит ли кататься на главных каруселях Ярославля

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Инспектор тщательно проверил карусели

Фото: правительство Ярославской области

В Ярославле инспекторы проверили пять аттракционов на Советской площади. Карусели хотят запустить сегодня. Все новогодние каникулы они будут катать ярославцев.

— В период новогодних каникул особое внимание уделяем обеспечению безопасности аттракционов, установленных вне помещений в местах массовый гуляний, — отметил заместитель начальника инспекции Игорь Буянов. — Мы проверили пять объектов. Нарушений не выявлено.

Проверяющие пришли к выводу, что все аттракционы безопасны и имеют необходимые допуски к эксплуатации.

Напоминаем, что сегодня на Советской площади откроется новогодняя ярмарка. Мы уже писали, чем там будут угощать. Также ярославцы смогут бесплатно покататься на коньках. Известно даже, какой ещё сюрприз на Новый год подготовили ярославцам власти.

ТЕКСТ

Анастасия Тихомирова

ТЕГИ

ЯрославльНовый год

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КОММЕНТАРИИ (1) Обсудить
гость
14 дек 2018 в 07:46
+0 −0
Все аттракционы с прошлого года. Но вот главного украшения почему то не вижу - царского ТРОНА на ул.Кирова. Неучто Слепцов его с собой, для себя любимого в Солнечногорск увез????
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