Ревизоры проверили пять аттракционов на Советской площади: к каким выводам пришли

В Ярославле инспекторы проверили пять аттракционов на Советской площади. Карусели хотят запустить сегодня. Все новогодние каникулы они будут катать ярославцев.



— В период новогодних каникул особое внимание уделяем обеспечению безопасности аттракционов, установленных вне помещений в местах массовый гуляний, — отметил заместитель начальника инспекции Игорь Буянов. — Мы проверили пять объектов. Нарушений не выявлено.



Проверяющие пришли к выводу, что все аттракционы безопасны и имеют необходимые допуски к эксплуатации.

