За порчу воздуха завод в центре Ярославля дважды оштрафовали на 500 тысяч рублей

Завод находится недалеко от центра
Предприятие, которое находится в Кировском районе Ярославля, оштрафовали на полмиллиона. Долгое время завод ООО «ДСУ-1» на улице Вспольинское поле загрязнял городской воздух. Компания занималась изготовлением асфальтовой смеси, но без разрешения на выбросы. Тогда начальство завода оштрафовали на более чем 180 тысяч рублей, но в установленный срок штраф не оплатили. Тогда предприятие повторно оштрафовали уже на 362 тысячи рублей.
— Теперь взысканием обеих сумм — а это более 500 тысяч рублей — займется Федеральная служба судебных приставов, — прокомментировали в правительстве Ярославской области.
Напомним, что в конце ноября в Ярославле утвердили концепцию новой экологической политики. Предполагается, что она решит экологические проблемы, которые существуют в нашей области.
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.
Круглосуточный телефон службы новостей 8 (4852) 59-99-90