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За порчу воздуха завод в центре Ярославля дважды оштрафовали на 500 тысяч рублей

Предприятие работало без разрешения

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Завод находится недалеко от центра

Фото: правительство Ярославской области

Предприятие, которое находится в Кировском районе Ярославля, оштрафовали на полмиллиона. Долгое время завод ООО «ДСУ-1» на улице Вспольинское поле загрязнял городской воздух. Компания занималась изготовлением асфальтовой смеси, но без разрешения на выбросы. Тогда начальство завода оштрафовали на более чем 180 тысяч рублей, но в установленный срок штраф не оплатили. Тогда предприятие повторно оштрафовали уже на 362 тысячи рублей.

— Теперь взысканием обеих сумм — а это более 500 тысяч рублей — займется Федеральная служба судебных приставов, — прокомментировали в правительстве Ярославской области.

Напомним, что в конце ноября в Ярославле утвердили концепцию новой экологической политики. Предполагается, что она решит экологические проблемы, которые существуют в нашей области. 

ТЕКСТ

Анастасия Тихомирова

ТЕГИ

Ярославльэкология

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