Опасно жить с мамой: суд отобрал у ярославны двух детей

Малыши ходили грязными и голодными
Двух маленьких детей, которым всего 4 и 5 лет, забрали у матери. Суд Гаврилов-Яма посчитал, что им небезопасно находиться дома.
- Женщину предупреждали органы опеки и попечительства о ненадлежащем содержании детей, но она никак не реагировала на уговоры представителей власти, - рассказали судебные приставы.
В двухкомнатной квартире, где жила семья, отключена вода и газ. В детском саду часто жаловались — дети постоянно были полуголодными, ходили в грязном белье, неприятно пахли. Мама им дома готовила не часто, холодильник пустовал, в электрическая плитка, которую изредка включали, стояла в детской среди игрушек.
- Плитка создавала угрозу возникновения пожара или ожогов у детей, - сказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области. - Кроме того, с матерью двоих детей проживает её неработающий, судимый брат. Взрослые часто выпивали и выясняли отношения.
Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области обратилась в суд. Мать лишили родительских прав. Детей приставы отвезли социально-реабилитационный центр.
В конце ноября трагедия случилась в селе Медягино Ярославской области. В квартире сгорели трое детей. Чиновники рассказали, как проверяли мать. Интервью с женщиной, потерявшей в пожаре детей.
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