Опасно жить с мамой: суд отобрал у ярославны двух детей

Двух маленьких детей, которым всего 4 и 5 лет, забрали у матери. Суд Гаврилов-Яма посчитал, что им небезопасно находиться дома.



- Женщину предупреждали органы опеки и попечительства о ненадлежащем содержании детей, но она никак не реагировала на уговоры представителей власти, - рассказали судебные приставы.

В двухкомнатной квартире, где жила семья, отключена вода и газ. В детском саду часто жаловались — дети постоянно были полуголодными, ходили в грязном белье, неприятно пахли. Мама им дома готовила не часто, холодильник пустовал, в электрическая плитка, которую изредка включали, стояла в детской среди игрушек.