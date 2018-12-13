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Город

«Он не ожидал, что мы его найдём»: ярославец запер в машине собаку, чтобы не отдавать авто

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Чтобы вернуть себе машину, у ярославца теперь есть 10 дней

Фото: УФССП по Ярославской области

Ярославец накопил долг больше чем на два миллиона рублей и никак не гасил его. Суд постановил взыскать деньги, так решение оказалось у приставов Заволжского отдела. 


— Приставы выяснили, что в собственности у мужчины есть автомобиль «Опель-Астра», — рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области. 

У должника не раз требовали предоставить авто для ареста. Мужчина оказался упрямым. Но приставы и сами нашли машину.

— Должник и его супруга не ожидали такой скорой встречи, — рассказали приставы. — Понимая, что арест авто теперь неизбежен, они закрыли в салоне свою собаку. Очередной административный протокол заставил мужчину задуматься, он открыл машину и достал из салона своего питомца. Теперь у должника есть десять дней, чтобы найти два миллиона и вернуть себе авто.

Недавно приставы столкнулись с очень странным случаем. Им пришлось выселить мужчину, который несколько лет отказывался выезжать из квартиры бывшей жены и обложился оружием.

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

Ярославльавтособака

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