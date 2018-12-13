У сибирячки забрали 3 тысячи из пенсии из-за долгов её тёзки из Ярославля

У жительниц Бердска и Ярославля совпали не только ФИО, но и дата рождения

У пенсионерки из Новосибирской области удержали 3 тысячи рублей с пенсии за долги её полной тёзки из Ярославля — чиновникам для этого хватило совпадения имени и даты рождения. Об этом корреспонденту НГС рассказала дочь пострадавшей пенсионерки Ирина. «Моя мама — пенсионер. Вчера ей пришла пенсия, и с неё удержали 3 тысячи рублей. Выяснилось, что компания "ТСН Энерго" подала заявление в суд Ярославля, указав только дату рождения и ФИО. На основании только этих данных был вынесен судебный приказ», — объяснила читательница.

По словам Ирины, в судебном приказе не было никаких других данных: ни СНИЛСа, ни паспортных данных, ни даже места рождения. «"ТСН Энерго" каким-то образом выяснила, что в городе Бердске проживает пенсионерка с таким ФИО и датой рождения и выслала судебный приказ в отделение Пенсионного фонда. Там, получив приказ, просто удержали с пенсии моей мамы долг, даже не разобравшись», — уверяет Ирина. Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре отделения ПФР по Новосибирской области, такой судебный приказ действительно поступал в отделение Пенсионного фонда в Бердске. «На самом деле, действительно есть исполнительный лист, и уже сегодня получен приказ о прекращении удержания. То есть они отзывают свой исполнительный лист — Ярославль. Так что никаких проблем нет», — заверили в пресс-центре областного отделения фонда. Тем не менее в фонде признали, что случай уникальный. «Совпали не только имя, фамилия и отчество, но и полностью дата рождения. К сожалению, исполнительный лист не содержит СНИЛС, поэтому, соответственно, идентификация проводилась только по имеющимся данным», — объяснили в пресс-центре Пенсионного фонда.