У депутата Ярославской областной думы сбежал любимый пёс: помогите найти

Депутат Ярославской областной думы и бизнесмен Михаил Никешин просит помощи у всех неравнодушных. У мужчины сбежал любимый пёс породы тибетский мастиф по кличке Бари.

— Убежал мой пёс Бари в посёлке Карачиха. Ищу его второй день. Буду благодарен за любую информацию (может, кто видел) и ваши репосты! — написал в соцсетях Михаил Никешин.

Пёс пока не найден, хотя ярославцы откликнулись в комментариях, сообщив, что видели собаку.

— Он сегодня ходил у нашего дома. Улица Мира. Шёл вдоль линии, а потом стоял на улице Авиационной, — написала Ксения Борисова.