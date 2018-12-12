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Город

У депутата Ярославской областной думы сбежал любимый пёс: помогите найти

Огромная собака не может найтись уже второй день

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Любимец депутата 

Фото: Михаил Никешин / facebook.com 

Депутат Ярославской областной думы и бизнесмен Михаил Никешин просит помощи у всех неравнодушных. У мужчины сбежал любимый пёс породы тибетский мастиф по кличке Бари.

— Убежал мой пёс Бари в посёлке Карачиха. Ищу его второй день. Буду благодарен за любую информацию (может, кто видел) и ваши репосты! — написал в соцсетях Михаил Никешин. 

Пёс пока не найден, хотя ярославцы откликнулись в комментариях, сообщив, что видели собаку. 

— Он сегодня ходил у нашего дома. Улица Мира. Шёл вдоль линии, а потом стоял на улице Авиационной, — написала Ксения Борисова. 

Информацию о пропавшей собаке можно сообщить депутату на сотовый: 8 903 69-12-51

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

Ярославльпропала собака

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КОММЕНТАРИИ (5) Обсудить
USER
12 дек 2018 в 17:41
+0 −0
От депутатов даже собаки бегут!
Гость
12 дек 2018 в 15:28
+0 −0
Только вот через потерявшуюся Собачку узнал, что у нас есть такой депутат..
яяя
12 дек 2018 в 14:55
+0 −0
собачку жалко, депутата нет
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