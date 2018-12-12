У депутата Ярославской областной думы сбежал любимый пёс: помогите найти

Любимец депутата
Депутат Ярославской областной думы и бизнесмен Михаил Никешин просит помощи у всех неравнодушных. У мужчины сбежал любимый пёс породы тибетский мастиф по кличке Бари.
— Убежал мой пёс Бари в посёлке Карачиха. Ищу его второй день. Буду благодарен за любую информацию (может, кто видел) и ваши репосты! — написал в соцсетях Михаил Никешин.
Пёс пока не найден, хотя ярославцы откликнулись в комментариях, сообщив, что видели собаку.
— Он сегодня ходил у нашего дома. Улица Мира. Шёл вдоль линии, а потом стоял на улице Авиационной, — написала Ксения Борисова.
Информацию о пропавшей собаке можно сообщить депутату на сотовый: 8 903 69-12-51
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