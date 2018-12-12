На «Пятёрке» хотят построить два небоскрёба

После обсуждения депутаты муниципалитета будут принимать решение о застройке
В Ленинском районе Ярославля хотят построить два небоскрёба. Проект застройки размещён на сайте мэрии. В нём говорится, что помимо двух 17-этажных домов на «Пятёрке» построят 9-этажные и 3-этажные дома, детский сад и школу.
— Проектом планировки предусмотрено сохранение существующей жилой застройки, всех существующих объектов общественного назначения, объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур. В границах застроенной территории предусмотрено размещение двух 17-этажных домов секционного типа и трансформаторной подстанции, — говорится в пояснительной записке к проекту.
Облагораживать и застраивать будут территорию возле трамвайного кольца в районе улиц Чкалова, Добрынина и Угличской. Также в проекте сказано, что будут реконструированы улицы 1-я и 3-я Жилая. На этом месте сейчас стоят расселённые бараки.
Публичные слушания продлятся до 24 декабря. Любой желающий может принять участие в онлайн-обсуждении на сайте мэрии.
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Это не красиво, весь район 3-5 этажей,
Это проблема с парковками
Это глупо, как будто у нас нет земли где строить как в Сингапуре