На «Пятёрке» хотят построить два небоскрёба

В Ленинском районе Ярославля хотят построить два небоскрёба. Проект застройки размещён на сайте мэрии. В нём говорится, что помимо двух 17-этажных домов на «Пятёрке» построят 9-этажные и 3-этажные дома, детский сад и школу.



— Проектом планировки предусмотрено сохранение существующей жилой застройки, всех существующих объектов общественного назначения, объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур. В границах застроенной территории предусмотрено размещение двух 17-этажных домов секционного типа и трансформаторной подстанции, — говорится в пояснительной записке к проекту.

