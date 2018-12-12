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Город

На «Пятёрке» хотят построить два небоскрёба

Разбираем план застройки Ленинского района Ярославля

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После обсуждения депутаты муниципалитета будут принимать решение о застройке

Фото: Александра Савельева

В Ленинском районе Ярославля хотят построить два небоскрёба. Проект застройки размещён на сайте мэрии. В нём говорится, что помимо двух 17-этажных домов на «Пятёрке» построят 9-этажные и 3-этажные дома, детский сад и школу.

— Проектом планировки предусмотрено сохранение существующей жилой застройки, всех существующих объектов общественного назначения, объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур. В границах застроенной территории предусмотрено размещение двух 17-этажных домов секционного типа и трансформаторной подстанции, — говорится в пояснительной записке к проекту.

Облагораживать и застраивать будут территорию возле трамвайного кольца в районе улиц Чкалова, Добрынина и Угличской. Также в проекте сказано, что будут реконструированы улицы 1-я и 3-я Жилая. На этом месте сейчас стоят расселённые бараки.

Публичные слушания продлятся до 24 декабря. Любой желающий может принять участие в онлайн-обсуждении на сайте мэрии.

ТЕКСТ

Анастасия Тихомирова

ТЕГИ

Ярославльжилая застройка

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КОММЕНТАРИИ (10) Обсудить
гостинец
12 дек 2018 в 12:33
+2 −0
гениально!!!!((( а стоянки для 500 авто!!! построили???, а садик и школу построили для 500 детей, ну это так, в среднем??? вы когда начнете думать головой, а не карманом??? то что я прочитал в проекте - "будем, предусматривается, планируется"... никто ничего не будет строить, кроме муравейников, один 17 эт уже воткнули, теперь водятлы, не знают куда тачку поставить, вся Угличская заставлена, от кольца до депо, а вы ещё две хотите???
Гость
12 дек 2018 в 12:26
+2 −0
Зачем 17 этажей!?
Это не красиво, весь район 3-5 этажей,
Это проблема с парковками
Это глупо, как будто у нас нет земли где строить как в Сингапуре
Гость
12 дек 2018 в 12:25
+2 −0
Зачем 17, это же человейник,
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