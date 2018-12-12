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Город

«Уничтожили историю»: в Ярославле стёрли портреты меценатов, не найдя денег на реставрацию рисунка

В городе разгорелся скандал накануне визита президента

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Портреты купцов пока стёрли только наполовину

Фото: Александра Савельева

Память о ярославских меценатах оказалась недолгой — в Ярославле соскребают портреты Николая Пастухова, Ивана Оловянишникова, Ивана Вахромеева и Никиты Понизовкина со стены на проспекте Октября. Речь идёт о галерее, которую помпезно открывали год назад в рамках проекта «История российского предпринимательства».

Потомок известного на ярославской земле купеческого рода Владимир Понизовкин, узнав о происходящем, пришёл в ярость. Мол, сделать — сделали, а сохранить не смогли.

— Красивый проект по увековечиванию оказался дешёвым пшиком, а спонсоры проекта откровенно обгадились, — заявил он. — Я убеждён, что до безобразия обветшавшие портреты администрация города уничтожает к приезду президента. Надеюсь, что помощники Владимира Путина это прочитают и передадут своему начальнику, а тот даст пинка кому надо за уничтожение истории. А то так до скончания века будем мило приезжать и улыбаться, а за глазами будут происходить совсем некрасивые вещи.

Городские власти объясняют, что уничтожение портретов — мера вынужденная. Оказывается, родственник другого мецената пожаловался в мэрию, что изображение его предка находится в ненадлежащем состоянии. А денег в городской казне на обновление изображений не нашлось. Поэтому чиновники и попросили молодых активистов «смыть» изображения.

— Стену очищают школьники, записавшиеся активистами Российского союза молодёжи, — уточнили в пресс-службе мэрии Ярославля. — Граффити с изображением ярославских меценатов пришли в негодность, именно поэтому участники тренинг-курса приводят стену в первоначальный вид.

В прошлом году, когда открывали эту галерею, горожанам сказали, что она продержится долго, так как нанесена аэрозольными красками. Правда, не обошлось без скандалов — сначала авторы граффити перепутали купцов.

ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

Ярославль

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КОММЕНТАРИИ (2) Обсудить
Кондрат
12 дек 2018 в 12:30
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Да тут скорее местные любители понтов и отсутствия ответственности! Был на открытии. Все косяки списали на молодого художника, которому по возрасту ещё допустимо не всё знать по истории родного города! А парень с душой отнесся к заказу! А вот почему не подготовили стену - это опять москвичи виноваты? ;))) Вот так у нас и всё получается... Стену не подготовили, парень работал, пиар получен в полном объёме, а теперь можно и забить болт на артобъект, а чтоб по шапке не получить за запущенное состояние, проще стереть к Евгении Марковне страницы истории собственного города! Ну а как иначе то? Собянину в Москве вон чего с рук сходит - историческую застройку кварталами сносит, прямо возле Кремля! А мы, ярославцы, чем хуже? Да и обвинить Москву во всём можно, как уже сделано Бустилатом Немногословным, своих слов не аргументирующим.
Бустилат
12 дек 2018 в 11:53
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Московским приспособленцам по барабану на ярославские проекты. Там голова о другом болит
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