«Уничтожили историю»: в Ярославле стёрли портреты меценатов, не найдя денег на реставрацию рисунка

Память о ярославских меценатах оказалась недолгой — в Ярославле соскребают портреты Николая Пастухова, Ивана Оловянишникова, Ивана Вахромеева и Никиты Понизовкина со стены на проспекте Октября. Речь идёт о галерее, которую помпезно открывали год назад в рамках проекта «История российского предпринимательства».



Потомок известного на ярославской земле купеческого рода Владимир Понизовкин, узнав о происходящем, пришёл в ярость. Мол, сделать — сделали, а сохранить не смогли.



— Красивый проект по увековечиванию оказался дешёвым пшиком, а спонсоры проекта откровенно обгадились, — заявил он. — Я убеждён, что до безобразия обветшавшие портреты администрация города уничтожает к приезду президента. Надеюсь, что помощники Владимира Путина это прочитают и передадут своему начальнику, а тот даст пинка кому надо за уничтожение истории. А то так до скончания века будем мило приезжать и улыбаться, а за глазами будут происходить совсем некрасивые вещи.

