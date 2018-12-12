«Уничтожили историю»: в Ярославле стёрли портреты меценатов, не найдя денег на реставрацию рисунка

Портреты купцов пока стёрли только наполовину
Память о ярославских меценатах оказалась недолгой — в Ярославле соскребают портреты Николая Пастухова, Ивана Оловянишникова, Ивана Вахромеева и Никиты Понизовкина со стены на проспекте Октября. Речь идёт о галерее, которую помпезно открывали год назад в рамках проекта «История российского предпринимательства».
Потомок известного на ярославской земле купеческого рода Владимир Понизовкин, узнав о происходящем, пришёл в ярость. Мол, сделать — сделали, а сохранить не смогли.
— Красивый проект по увековечиванию оказался дешёвым пшиком, а спонсоры проекта откровенно обгадились, — заявил он. — Я убеждён, что до безобразия обветшавшие портреты администрация города уничтожает к приезду президента. Надеюсь, что помощники Владимира Путина это прочитают и передадут своему начальнику, а тот даст пинка кому надо за уничтожение истории. А то так до скончания века будем мило приезжать и улыбаться, а за глазами будут происходить совсем некрасивые вещи.
Городские власти объясняют, что уничтожение портретов — мера вынужденная. Оказывается, родственник другого мецената пожаловался в мэрию, что изображение его предка находится в ненадлежащем состоянии. А денег в городской казне на обновление изображений не нашлось. Поэтому чиновники и попросили молодых активистов «смыть» изображения.
— Стену очищают школьники, записавшиеся активистами Российского союза молодёжи, — уточнили в пресс-службе мэрии Ярославля. — Граффити с изображением ярославских меценатов пришли в негодность, именно поэтому участники тренинг-курса приводят стену в первоначальный вид.
В прошлом году, когда открывали эту галерею, горожанам сказали, что она продержится долго, так как нанесена аэрозольными красками. Правда, не обошлось без скандалов — сначала авторы граффити перепутали купцов.
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