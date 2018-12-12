Колдовская сила не даёт ремонтировать эту яму

Необыкновенная дыра в асфальте на Октябрьском мосту стала проклятьем для Ярославля. По вечерам из-за неё на мосту скапливаются жуткие пробки. Ну а вслед за мостом встаёт Республиканская и дальше в сторону центра. «Яндекс.Пробки» наливаются бордовым — вчера вечером давали 10 баллов.

Дыра, главное, не самая и большая по меркам Ярославля. Бывают и шире, и глубже. Но эта особенная — её пытаются объехать автомобилисты на мосту. И тут же попадают в засаду — либо пробивают колеса, либо создают пробку.

Дорожные активисты, насчитавшие на мосту 40 повреждённых машин, потребовали залатать яму. Её и залатали, как могли. Ремонт (будто колдовство это какое) сошел, не задержавшись на яме. Качество ремонта вызвало вопросы у активистов Народного фронта.

— Яма образовалась в начале моста со стороны Заволжского района. За десять минут, что мы провели на мосту, в эту яму попали пять машин. Один автомобилист повредил подвеску, другой пробил колесо. Остальные объезжали яму по встречной полосе, создавая угрозу ДТП, — рассказал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Ярославской области Тарас Сидорин.

Такой яма была вначале

Тогда яму потребовали отремонтировать снова. И снова странный результат. Асфальт на яме просел.

— На месте старой ямы образуется новая. Мы, конечно, проинформируем мэрию о качестве ремонта, — говорят активисты.