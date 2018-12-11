Гаргульи поселились в самом центре

В самом центре Ярославля завершается реконструкция пристройки к зданию на улице Трефолева, 13. Для здания выбрали необычный готический стиль, а на крышу посадили гаргулий. Такое решение не оценили историки и архитекторы Ярославля, посчитав, что это никак не вписывается в исторический центр тысячелетнего города.

Мы отправили запрос в мэрию и областной департамент охраны объектов культурного наследия, чтобы узнать, а можно ли так было ремонтировать здание? Оказалось, что можно и готики в центр города добавить.

— Указанное здание не относится к объектам культурного наследия, включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также к выявленным объектам культурного наследия, — ответили в департаменте архитектуры мэрии Ярославля. — По сведениям департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области, заявлений о включении в Реестр указанного объекта не поступало, мероприятий по включению в перечень выявленных объектов культурного наследия в настоящее время не проводится.



Внешний вид здания резко выделяется на фоне улицы

Одноэтажное здание, где раньше располагалось кафе «Амстердам», принадлежит частному владельцу. Оно соседствует с объектом культурного наследия регионального значения «Домом Гнуздева», выполненным в стиле классицизма. Все архитектурные работы на улице Трефолева требуют согласований.

— Согласно проекту зон охраны объектов культурного наследия Ярославля, улица Трефолева входит в открытое городское пространство, где охраняется объемно-пространственная композиция, габариты зданий, архитектурное решение фасадов зданий, — уточнили в мэрии города.