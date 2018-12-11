Гаргульи поселились в самом центре 
Гаргульи поселились в самом центре 

В самом центре Ярославля завершается реконструкция пристройки к зданию на улице Трефолева, 13. Для здания выбрали необычный готический стиль, а на крышу посадили гаргулий. Такое решение не оценили историки и архитекторы Ярославля, посчитав, что это никак не вписывается в исторический центр тысячелетнего города. 

Мы отправили запрос в мэрию и областной департамент охраны объектов культурного наследия, чтобы узнать, а можно ли так было ремонтировать здание? Оказалось, что можно и готики в центр города добавить. 

— Указанное здание не относится к объектам культурного наследия, включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также к выявленным объектам культурного наследия, — ответили в департаменте архитектуры мэрии Ярославля. — По сведениям департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области, заявлений о включении в Реестр указанного объекта не поступало, мероприятий по включению в перечень выявленных объектов культурного наследия в настоящее время не проводится.

Внешний вид здания резко выделяется на фоне улицы 
Внешний вид здания резко выделяется на фоне улицы 

Одноэтажное здание, где раньше располагалось кафе «Амстердам», принадлежит частному владельцу. Оно соседствует с объектом культурного наследия регионального значения «Домом Гнуздева», выполненным в стиле классицизма. Все архитектурные работы на улице Трефолева требуют согласований. 

— Согласно проекту зон охраны объектов культурного наследия Ярославля, улица Трефолева входит в открытое городское пространство, где охраняется объемно-пространственная композиция, габариты зданий, архитектурное решение фасадов зданий, — уточнили в мэрии города. 